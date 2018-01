El estadounidense Scott Carroll, psiquiatra y autor del libro 'Don't Settle: How to Marry the Man You Were Meant For' ('No se conforme: Cómo casarse con el hombre para el cual estabas destinada'), brindó una interesante conclusión sobre el éxito en una pareja: "Es importante verse solo dos veces a la semana y estar bastante tiempo alejado de su nueva cita para dar a sus sentimientos más profundos el tiempo suficiente para que puedan brotar desde su subconsciente".