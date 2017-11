El problema es que no las hay. Al menos no todavía. Así opinan los especialistas en temas de seguridad nacional y los expertos en antiterrorismo, que ven en esta forma de sembrar el terror uno de los mayores desafios de largo plazo que enfrenta Occidente. ¿Cómo evitar que un día cualquiera una persona que no le dijo nada a nadie sobre sus planes criminales tome su auto -o un camión alquilado, como hizo en este caso el uzbeko Sayfullo Saipov- y embista en nombre de Alá contra una multitud desprevenida?