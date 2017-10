A dos cuadras de allí están las flores secas y las pintadas que marcan el lugar donde murió la activista por los derechos civiles Heather Heyer cuando un auto embistió contra quienes repudiaban en las calles la presencia de los supremacistas. "Gone but not forgotten (partida pero no olvidada)", se lee en una pared de ladrillo. Otras 18 personas resultaron heridas en las peleas y golpizas que por unas horas convirtieron a Charlottesville en un infierno de caos y violencia.