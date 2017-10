Como consecuencia principal de vincularse entre perfectos desconocidos en la red, se observó además un aumento del matrimonio entre personas de diferentes orígenes étnicos. "The Strength of Absent Ties: Social Integration via Online Dating" ("La fuerza de los lazos inexistentes: integración social por medio de citas en línea"), el estudio de Josue Ortega (Universidad de Essex) y Philipp Hergovich (Universidad de Viena), encontró que en lo que va del siglo XXI "el porcentaje de nuevos matrimonios interraciales cambió de 10,68% a 15,54%".