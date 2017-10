Una vez que se comenzó a conocer la extensión del daño causado por los vientos del 20 de septiembre, Medina se unió a un grupo de más de 800 estudiantes de 115 universidades de los Estados Unidos (entre ellas Princeton, Harvard, Yale, New York, Columbia, Georgetown, Johns Hopkins, Massachusetts Institute of Technology y University of California-Los Angeles) para ayudar a los 3,5 millones de puertorriqueños afectados.