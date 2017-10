Se subastarán 445 fotografías del espacio tomadas por los primeros astronautas de la NASA

A partir de este jueves y hasta el 2 de noviembre, la casa de subastas Skinner Auctioneers and Appraisers ofrecerá al público centenares de imágenes inéditas de las misiones Mercury, Gemini y Apollo en un evento llamado "The Beauty of Space"