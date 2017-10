En una entrevista de la cadena estadounidense CBS, la ex modelo checa y ex esposa de Donald Trump reveló que ella fue la que le sugirió al magnate tuitear todo lo que se le ocurriera. "Yo le dije: 'Creo que deberías utilizar Twitter, es una nueva forma… una nueva tecnología. Y si quieres expresarte correctamente, sin decirle al New York Times, que va a retorcer cada una de tus palabras, esto es cómo consigues enviar tu mensaje'", contó Ivana Trump.