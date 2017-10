El martes, Trump declaró que desconoce si el autor del tiroteo tenía algún tipo de vínculo con el Estado Islámico. "No tengo ni idea", respondió a los periodistas a bordo del Air Force One a su regreso de Puerto Rico, al ser consultado sobre si creía que el autor de la masacre pudo mantener algún vínculo con el grupo yihadista. No obstante, el mandatario catalogó a Paddock de "demente" y "enfermo".