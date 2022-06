El círculo vicioso del fracaso de América Latina es una advertencia para Occidente

Elecciones en Colombia (Reuters)

Cuando voten en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este fin de semana, los colombianos se enfrentan a una sombría elección entre dos populistas poco cualificados. En la izquierda, Gustavo Petro aún no se ha desprendido del todo de su antigua simpatía por Hugo Chávez, el caudillo que destruyó la economía y la democracia de Venezuela. En la derecha, Rodolfo Hernández es un ex alcalde bravucón sin equipo y sin mucho programa más allá de expulsar a “los ladrones”, como llama a la clase política. Esta alineación refleja el profundo desprecio de los votantes por los políticos convencionales de Colombia, a pesar de que al país le ha ido relativamente bien en los últimos 20 años. Es el tipo de elección polarizada que se ha vuelto preocupantemente familiar en las elecciones latinoamericanas. En una región que estaba descontenta incluso antes de la pandemia, ya no parece haber muchos partidarios de la moderación, el compromiso y la reforma gradual necesarios para ser prósperos y pacíficos.

Esto no sólo importa a América Latina, sino al mundo. A pesar de todo, la región sigue siendo mayoritariamente democrática y debería ser un aliado natural de Occidente. También puede desempeñar un papel vital para ayudar a resolver otros problemas globales, desde el cambio climático hasta la seguridad alimentaria. No sólo alberga la selva amazónica, que está disminuyendo rápidamente, y gran parte del agua dulce del mundo, sino también una gran cantidad de materias primas necesarias para la energía verde, como el litio y el cobre. Es un gran exportador de alimentos y podría aportar más.

No hace mucho, América Latina estaba en racha. El auge de las materias primas trajo consigo un crecimiento económico saludable y proporcionó a los políticos el dinero necesario para experimentar con políticas sociales innovadoras, como los programas de transferencias monetarias condicionadas. Esto, a su vez, ayudó a reducir la pobreza y la extrema desigualdad de ingresos asociada a la región. Las clases medias crecieron. Esto ayudó a apuntalar la estabilidad política. Los gobiernos democráticos respetaron en general los derechos humanos, aunque el estado de derecho fuera débil. La creciente prosperidad y unos políticos más receptivos y eficaces parecían reforzarse mutuamente. El futuro era brillante.

Ahora ese círculo virtuoso ha sido sustituido por uno vicioso. América Latina está atrapada en una preocupante trampa de desarrollo, como explica nuestro informe especial de esta semana. Sus economías han sufrido una década de estancamiento o de lento crecimiento. Sus habitantes, especialmente los jóvenes, más formados que sus padres, se han visto frustrados por la falta de oportunidades. Han dirigido su ira contra los políticos, a los que consideran corruptos y egoístas. Los políticos, por su parte, han sido incapaces de ponerse de acuerdo sobre las reformas necesarias para hacer más eficientes las economías latinoamericanas. La brecha de productividad de la región con respecto a los países desarrollados ha aumentado desde la década de 1980. Con demasiados monopolios y poca innovación, América Latina se está quedando corta en la economía del siglo XXI.

Estos retos se están agudizando. El impacto de la pandemia, especialmente el largo cierre de escuelas, aumentará la desigualdad. Los gobiernos necesitan gastar más en sanidad y educación, pero el coste del servicio de la deuda está aumentando. Por tanto, la región necesita recaudar más impuestos, pero de forma que no se perjudique la inversión. Chile y su joven presidente de izquierdas, Gabriel Boric, parecían ofrecer la posibilidad de un nuevo contrato social en este sentido. En cambio, su incipiente gobierno es rehén de una convención constitucional salpicada de los conocidos vicios latinoamericanos del utopismo y la sobrerregulación.

La consolidación de la democracia solía considerarse una vía de sentido único. Pero América Latina demuestra que las democracias pueden decaer fácilmente, y eso es una advertencia para los demócratas de todo el mundo. Su política está ahora marcada no sólo por la polarización, sino también por la fragmentación y la extrema debilidad de los partidos políticos, lo que hace difícil reunir mayorías de gobierno estables (véase Bello). Esta espiral descendente se ve acelerada por la influencia maligna de las redes sociales y la importación de políticas identitarias del norte. Los tecnócratas están desacreditados y los puestos de trabajo en el gobierno se consideran cada vez más, tanto en la izquierda como en la derecha, como prebendas que se reparten en lugar de responsabilidades cruciales que se reservan a administradores capaces. El crimen organizado, que ya es un factor importante en la epidemia de violencia de la región, está empezando a contaminar también su política.

Muchos de estos son males del mundo democrático en general, pero son particularmente agudos y peligrosos en América Latina. La mayoría de los latinoamericanos siguen queriendo la democracia, aunque sea una versión mejor de la que tienen. Pero hay un público cada vez más numeroso para los que abogan por la supuesta mano eficaz de la autocracia. Venezuela y Nicaragua se han convertido en dictaduras de izquierdas como Cuba. En El Salvador, Nayib Bukele ha centralizado el poder y encerrado a unas 40.000 personas en una guerra draconiana contra las pandillas. Es el presidente más popular de la región. Los líderes de sus dos mayores países, Jair Bolsonaro de Brasil y Andrés Manuel López Obrador de México, desprecian los controles y equilibrios. Bolsonaro buscará un segundo mandato en las elecciones de octubre. Es un frío consuelo que probablemente pierda ante Luiz Inácio Lula da Silva, un ex presidente cuyos gobiernos estuvieron vinculados a la corrupción y que carece de nuevas ideas.

El riesgo no es sólo que las democracias se conviertan en dictaduras, sino que América Latina se aleje de la órbita de Occidente. En gran parte de la región, China es ahora el principal socio comercial y está invirtiendo en infraestructuras. Algunos gobiernos de izquierda de la región parecen dispuestos a volver al no alineamiento de la época de la guerra fría. Cinco presidentes de la región, incluido López Obrador, decidieron boicotear la Cumbre de las Américas de este mes en Los Ángeles. Estados Unidos -y Europa- podría hacer más para comprometer a América Latina, a través del comercio, la inversión y la tecnología. Pero América Latina, a su vez, tiene que reconocer que tiene mucho que ganar si se estrechan los lazos, y que su papel en un mundo dominado por China sería el de una neocolonia.

Detener la podredumbre

La tentación en la región será ignorar el malestar económico y político y limitarse a surfear el nuevo boom de las materias primas desencadenado por la guerra de Ucrania. Eso sería un error. No hay atajos. Los latinoamericanos necesitan reconstruir sus democracias desde la base. Si la región no redescubre la vocación de la política como servicio público y reaprende el hábito de forjar consensos, su destino sólo será peor.

