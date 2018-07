Los árbitros tenemos como premisa en el aprendizaje que nunca se debe sancionar lo que no se observa. A los 38 minutos del encuentro, el misionero se encontró con una mano que no vio: en un córner, Matuidi ganó en el juego aéreo y el balón fue a la mano de Perisic. Los franceses hicieron su reclamo y Pitana, que no había visto lo que todos vimos, tuvo que recurrir al VAR ante el llamado de los jueces de la tecnología.