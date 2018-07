Perdieron por detalles, hicieron un buen papel. Uruguay, en 5 partidos ganó 4 y apenas perdió 1, haciendo un buen partido hasta que tuvo piernas, y hasta que se equivocó el arquero. Ese fue un detalle importante. A Uruguay le falló el arquero y a Brasil le faltó un 9. No se puede jugar sin un 9 que haga goles. Lamentablemente Gabriel Jesús no anduvo. Le rindió en Eliminatorias y amistosos, pero creo que Firmino estaba mejor. Ayer lo intentó en el final, con un Neymar que no brilló. Las grandes figuras que vinieron aquí no brillaron. Ni Messi, ni Neymar ni Luis Suárez lograron estar a la altura.