Griezmann anotó el segundo tanto y eligió no gritarlo, algo que despertó la atención en el mundo. "No me di cuenta, justo me estaba quejando. Para que vean que no es uruguayo, es francés, y nos hizo un gol", sentenció el delantero del Barcelona con una sonrisa cómplice sobre la decisión del nacido en la localidad francesa de Macon, según las declaraciones que replicó el medio uruguayo El País.