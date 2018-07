Queda claro. Ganar es raro, complicado e inusual. Seguir ganando es casi imposible. No es algo que solo ocurra en América. En Europa la situación parece un calco. Solo la mejor generación de la historia del fútbol español logró derivar su conquista mundialista de un éxito previo en la Eurocopa. De hecho, tras desempolvar sus vitrinas con una Eurocopa en 2008 y el Mundial de 2010, la selección del España cerró el círculo con otra Euro pasando por encima de Italia. Con esta salvedad, las selecciones triunfadoras en suelo europeo no son capaces de extrapolar su rendimiento a la Copa del Mundo. En el último cuarto de siglo, Alemania alcanzó unos cuartos, pero poco más. No son Brasil.