–A partir de la baja por lesión que sufrió Sergio Romero, se suscitaron dos hechos curiosos: Wilfredo Caballero comenzó el campeonato del mundo como titular, sin haber sido convocado durante el proceso de eliminatorias. Ahora reemplazado por Franco Armani, que debutó en la selección nada menos que en un partido crucial sin margen de error. ¿Cómo se recompone la autoestima de Caballero después de un error tan grosero y evidente?



-La falla de Caballero lo habrá afectado emocionalmente, el puesto del arquero requiere de mayor seguridad que otro puesto del campo. La cabeza de Willy debe estar pasando un momento terrible, no hay que sepultarlo. A mí me tocó sufrir una goleada histórica y fue horrible. Soy crítico, pero no descalificador. Yo llegué a la copa del mundo del 90 con dos partidos oficiales, aunque con participación en juveniles, pero no es lo mismo. Yo sabía que solo iba a jugar si lo expulsaban a Pumpido. Creo que en el caso de Armani la experiencia es relativa, me parece que Franco volvió a la Argentina para jugar en River por un desafío personal y estar de suplente creo que él lo terminó tomando como una motivación, fíjate que tapó un mano a mano fundamental en un momento clave.