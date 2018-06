Parecía muy difícil la situación para Colombia, porque primero el árbitro había marcado penal, después tuvo que recurrir al VAR y finalmente no lo marcó. Minutos más tarde tuvo que salir James Rodríguez, se le fue un jugador que era conducción, que es clave, que es el socio de Juanfer Quintero. Y pensé que Colombia no podía, no jugó un buen primer tiempo para nada. Después termina aprovechado el gol de Mina. Otra vez Mina, por algo tiene jerarquía, por algo está en el Barcelona.

El juego aéreo, la pelota parada, le dan también soluciones a Colombia. Que estaba tercero y pasó a primero. En un momento estaba tercero mientras se jugaba el partido y, sin embargo, pasó a primero por el resultado de Polonia que estando eliminada le ganó a Japón.