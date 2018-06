"La verdad es que los dos fueron jugadores fundamentales, quisieron la pelota y nunca se escondieron. Estaban al servicio de los compañeros que batallaban", argumentó sin olvidar sus elogios para Radamel Falcao, uno de los referentes del equipo: "El Tigre me hizo acordar al Tigre antes de la lesión. No le dio ninguna oportunidad al arquero", en referencia al gol que le convirtió el artillero del AS Mónaco a Szczęsny.