Con la tranquilidad que le brinda saber que ya está clasificado a los octavos de final del Mundial de Rusia, Francia afrontará el último juego del Grupo C frente a Dinamarca. Lo hará con algunos suplentes, aunque no podrá descuidarse, ya que está en juego el liderazgo. Los daneses aún no tienen asegurado el pase a la siguiente ronda, por lo que el juego se anticipa muy duro.