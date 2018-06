El ex atacante del Manchester United, Villarreal y Atlético Madrid, entre otros, se refirió a la presión del plantel conducido por Sampaoli: "Si vos no disfrutás al momento de jugar y lo que hacés en cada profesión, si sentís que es una obligación, no lo hacés bien". Y concluyó: "La camiseta argentina tiene una presión enorme por la historia que tiene".