Sin los pesos pesados como Gerrard, Lampard, Ferdinand, Terry, Rooney, la transición llega con los torneos ganados en las divisiones menores y con varios jugadores promesa. Inglaterra se coronó campeón en los Mundiales Sub 17 y Sub 20, además de que la Sub 19 se consagró campeona de Europa y la Sub 21 alcanzó las semifinales en dicho torneo continental, además de ganar el torneo Esperanzas de Toulon, que aunque no sea una competición oficial de la FIFA ni de UEFA, continúa siendo un prestigioso torneo juvenil.