Creo que hubo una palabra clave de Sampaoli en la conferencia de prensa que fue falta de ritmo. Argentina estuvo lento y previsible en el primer tiempo. Cuando se juega con un equipo bien organizado, hay que jugar rápido y hay que sorprender, cosa que Argentina no supo hacer.



No me gustó el debut de Caballero en el Mundial, no me gustó lo de Salvio en el lateral, jugó muy flojo Biglia y no anduvo Di María. Creo que fueron los cuatro puntos más flojos, además cuando Messi erró el penal se cayó, quiso hacer su gol, jugó enojado y eso le hizo daño al equipo. Hay mucho para mejorar.