El suizo manifestó que le preocupaba "que haya un mecanismo" donde una "fuerza de trabajo especial" tenga el poder "de decidir quién será candidato o no", agregando que "eso no es posible". "No se puede negar a una candidatura la posibilidad de llegar al Congreso. Este es un principio y me atengo a toda costa… Me quedé impactado", dijo el suizo.