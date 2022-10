Barcelona se sumó a la lista de interesados por Enzo Fernández tras su “exhibición” ante el PSG

Enzo Fernández es seguido de cerca por el Barcelona (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

El nombre de Enzo Fernández se transformó en uno de los más mencionados en el fútbol argentino de los últimos tiempos. El volante se transformó en una pieza fundamental para el River Plate de Marcelo Gallardo y, gracias a sus grandes actuaciones, el Benfica de Portugal tomó la decisión de desembolsar una fuerte suma de dinero para quedarse con sus servicios en el último mercado de pases en Europa.

Las Águilas se quedaron con el 75 por ciento de la ficha del ex Defensa y Justicia a cambio de unos 15 millones de euros y el rendimiento del futbolista de sólo 21 años fue inmediato. Se incorporó al equipo que dirige Roger Schmidt y, rápidamente, se metió en el once inicial de un conjunto que marcha en la primera posición de su grupo en la Champions League y que es líder del torneo en Portugal.

En las últimas horas, luego de otra gran presentación de Enzo ante el PSG en París, se conoció que emisarios del Barcelona estuvieron presentes en el Parque de los Príncipes siguiente la actuación del mediocampista argentino. Según indicó el diario Sport, varios representantes del club vieron en vivo el presente de un futbolista que podría ser elegido por el entrenador de la selección argentina para jugar el próximo Mundial de Qatar 2022. “Volvió a realizar una exhibición que fue clave para que su equipo lograse un valioso empate”, indicó el periódico.

Como indica el medio catalán, el Barça está en la búsqueda de un volante que tenga el perfil de Fernández, que pueda conducir al equipo de cara a lo que sería la segura salida de b, uno de los históricos que todavía se mantienen en el plantel, a finales de temporada. El gran candidato para reemplazar al mediocampista central de la selección de España sería Martín Zubimendi de la Real Sociedad, pero la prensa local cuenta que el joven de 23 años renovaría con una cláusula prohibitiva, por lo que el club blaugrana está mirando nuevas opciones para el puesto.

Fernández y Neymar tuvieron más de un cruce durante el partido entre PSG y Benfica (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El ex River fue protagonista del duelo ante el Paris Saint Germain por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League. En lo estrictamente futbolístico, fue el jugador del partido ante los francés que más pelotas recuperó y el que más pases dio en el encuentro. Completó un total de 48 pases con un acierto superior al 92 por ciento. Enzo lleva 17 juegos en lo que va de la temporada, con tres goles y dos asistencias en su haber.

Su gran presente llevó a Scaloni a citarlo en la última convocatoria previa a la Copa del Mundo para los amistosos que la Albiceleste disputó ante Honduras y Jamaica en los Estados Unidos y sus chances crecen de cara a la nómina final de 26 futbolistas que deberá presentar el DT de Argentina para Qatar.

Más allá de sus capacidades, el número 13 del Benfica también mostró liderazgo en la noche parisina. Cuando corría el minuto 68 del partido, Enzo le dio una patada a Neymar que provocó el fastidio del astro brasileño, que también solicitó asistencia de parte de los médicos del PSG. El ex mediocampista de River Plate puso firme su pierna izquierda y enganchó el tobillo izquierdo del brasileño, quien quedó tendido en el césped con gestos de dolor. A pesar de esa entrada, pocos segundos después se reincorporó.

Una acción similar se produjo en los minutos finales del duelo, que más tarde derivó en un cruce cuando el partido llegó a su fin. Enzo y Ney se vieron las caras y ahí fue cuando el argentino le dijo al brasileño que no lo insultó: “No te hice nada, no te dije pelotudo”. El crack del PSG no pareció conformarse con la explicación de su rival y se marchó enojado al vestuario.

