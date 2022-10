“El fallo más grave en la historia de la Champions”: indignación en Barcelona por el penal no cobrado ante el Inter

* La jugada de la polémica en Inter-Barcelona que generó indignación en España

El Barcelona sumó su segunda derrota en la Champions League después de caer ante el Inter por 1-0. Un tropiezo que complica de sobremanera su continuidad en la competencia, ya que está prácticamente obligado a ganar los tres duelos que le quedan por delante.

Este resultado en el Giuseppe Meazza de Milan, sin embargo, podría haber sido diferente si no fuera por una polémica jugada que se produjo sobre el final del partido y que en la ciudad condal llegaron a considerar como “el fallo más grave en la historia del VAR” en los principales medios deportivos de ese lugar.

Tras el final del encuentro, la prensa catalana no dudó en apuntar contra el árbitro esloveno Slavko Vincic, así como también a los miembros de la cabina del VAR, los neerlandeses Pol van Boekel y Dennis Hingler. “Podemos estar ante el fallo más grave en la historia del VAR de la Champions desde que se decidió implantar esta tecnología en las competiciones de clubes a principios del 2019″, afirmó el periodista Ramón Fuentes en el medio catalán Mundo Deportivo.

Barcelona vs Inter 1-0: gol y resumen de la derrota ‘azulgrana’ en Champions League

Cuando el reloj marcó los 90 minutos se produjo un ataque del Barcelona por la banda derecha en el que Sergi Roberto tiró un centro a la carrera al medio del área. Allí Denzel Dumfries anticipó a Ansu Fati antes de que pudiera rematar y automáticamente el delantero azulgrana, junto a otros compañeros, comenzaron a pedir penal. El juego se detuvo y, mientras desde la cabina del VAR revisaban las imágenes, la repetición de la transmisión mostró una mano clara del defensor neerlandés, que elevó el brazo de manera antinatural para ocupar más espacio, desviando la dirección del balón, el cual iba a ser recibido por Ansu Fati.

Después de unos instantes, desde el VAR informaron que no hubo mano, el árbitro esloveno no fue a ver la jugada en la pantalla y el partido llegó a su fin con un resultado sumamente adverso para los culés.

“Deberán analizar cuales son las imágenes que contaban en la sala VOR, la unidad móvil del exterior del estadio; para ver si las mismas justifican la decisión que adoptaron de no indicar la pena máxima o no advertir al colegiado que fuera a revisar la acción”, aclaró el medio español. El Blaugrana “valoró presentar una queja formal” ante la UEFA, pero desistió ante “las pocas posibilidades que prospere”, aclaró Gabriel Sanz en Mundo Deportivo. Ese mismo medio definió lo sucedido como un “escándalo arbitral”.

En el periódico Sport, de esa misma ciudad, aseguraron que hubo un “cabreo monumental” en el plantel y que las polémicas “indignaron” a todo el club blaugrana. “El enfado fue tal entre los futbolistas que a algún jugador le tuvieron que calmar en reiteradas ocasiones. “El puto árbitro”, se escuchaba en el vestuario azulgrana, que se sintió totalmente robado”, describió el cronista Adriá Fernández en ese medio.

El ‘nerazzurri’ ganó 1-0 con gol de Calhanoglu por Champions League (Reuters)

El VAR fue protagonista del Inter-Barcelona ya que intervino a los 20 minutos al advertir una mano del defensor culé Eric García dentro del área que no terminó en penal ya que vieron una posición adelantada previa de Lautaro Martínez. Posteriormente, a los 65, Pedri iba a empatar el marcador pero el árbitro Slavko Vincic acudió al monitor para anular su gol al ver una mano de Ansu Fati muy similar a la de Dumfries.

“Sentimos que ha sido una injusticia muy grande. No puedo esconderme, estoy indignado”, se quejó Xavi en conferencia de prensa. “Creo que es el árbitro quien debería dar explicaciones. Salir a hablar, es una figura muy importante en este deporte. Se va y no dice nada, no entendemos... la palabra es indignación”, repitió el DT del Barcelona.

Con este resultado, los catalanes quedaron terceros en el Grupo C con tres puntos debajo de los italianos (6) y Bayern Munich (9) y están obligados a ganar los siguientes tres partidos (Vs Inter, Plzen y Bayern) si quieren depender de sí mismos para acceder a octavos de final.

