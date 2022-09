La confesión de un ex compañero de Lionel Messi en el Barcelona: “De 2017 a 2021 perdí mucho tiempo en mi vida”

En la presente temporada, Ousmane Dembélé lleva ocho partidos disputados, dos goles y cuatro asistencias en el Barcelona (REUTERS/Nacho Doce)

Ousmane Dembélé es una figura internacional de Francia y fue campeón mundial con su selección en Rusia 2018. Fue compañero de Lionel Messi junto otras estrellas. Sin embargo, el delantero acaba de reconocer que sus primeros años en el equipo culé no los aprovechó como debía y eso lo perjudicó, más allá de las lesiones que sufrió. Con llegada de Xavi Hernández a la dirección técnica, el galo recuperó su nivel viene mostrando su mejor versión en el club catalán.

“Cuando llegué al Barça era más joven. Claro que salía, pero no tanto como se dice o como se imagina la gente”, dijo en una entrevista con Rothen Ignites el podcast de RMC, en la que analizó su etapa en la entidad azulgrana.

¿Mi estilo de vida en mis primeros años en el Barça? Yo era joven como todos los demás. Pero logré salir de esta situación. De 2017 a 2021 he perdido el tiempo constantemente. He perdido cinco años de mi vida”, confesó en referencia a la cantidad de temporadas en las que se vio afectado. El galo, que también juega de extremo derecho, se abrió en la previa del partido de su selección ante Austria, que se disputará este jueves.

Ousmane Dembélé fue compañero de Lionel Messi por cuatro año en el Barcelona (REUTERS/Albert Gea)

Aunque para pegar su salto de calidad en su carrera y solucionar los inconvenientes con sus lesiones, el jugador de 25 años transformó su ambiente de trabajo y contrató los servicios de un preparador físico y un fisioterapeuta. Armó una rutina basada en la prevención de problemas físicos.

“Tuve muchas lesiones en los isquiotibiales”, recordó. “Así que tenías que trabajar, a menudo me decían: ‘Si no trabajas, te estancarás. Te harás daño, si no te fortaleces’. Y luego estaba este click, con Koeman, y con Xavi me está yendo aún mejor. Desde ese momento, no he tenido ninguna lesión en los dedos, seguimos trabajando y estoy bien, me siento bien en Barcelona. Tengo la confianza de todo el equipo, de todo el club, y estoy feliz. Ahora todo el mundo habla de fútbol y eso es mejor”, subrayó.

Sobre el actual entrenador del Barça reveló que “recuerdo una reunión entre Xavi y yo en el mes de diciembre. Le dije que iba a firmar mi contrato. Con la confianza de Xavi, me vi obligado a quedarme. Tengo muchas ganas de que el Barça vuelva a ganar la Champions League. Hace siete años que el club la ganó”. En julio pasado extendió su vínculo con el Barcelona hasta 2024.

Ousmane Dembélé no jugaba en su selección desde la Eurocopa de 2021. Fue convocado otra vez y sueña con jugar otro Mundial (REUTERS/Tibor Illyes)

Aunque más allá de su cambio en el ámbito profesional, la reciente paternidad también colaboró en su mejora. “De momento, todavía no me he dado cuenta, acaba de pasar. Así que no. Está bien, está bueno, estamos creciendo, como dicen. También era hora de tener una niña, entonces es muy bueno. Más responsabilidades, la vida de padre”, reconoció el ex futbolista de Stade Rennes y Borussia Dortmund.

Su mejora en el rendimiento dentro del Barcelona le valió que el entrenador de su selección, Didier Deschamps, lo volviera a convocar dos meses antes del Mundial de Qatar y aspira a ganarse un puesto en la lista definitiva. Recibió el llamado a Les Bleus por primera vez desde la Eurocopa del año pasado.

Por último, más allá de algunas polémicas que salpicaron a su selección, Dembélé piensa que Francia puede retener el título: “La calidad del grupo es importante. Se vio en Rusia en 2018. El objetivo es repetir ese triunfo”. Acerca de la principal figura del equipo, Kylian Mbappé, aseguró que “conozco su calidad y él, la mía. Hemos jugado cuatro o cinco partidos juntos, y fue muy bien”.

