Clima de tensión en Madrid por el posible fichaje de Ronaldo en el Atlético

Los aficionados se pronunciaron sobre los rumores que vinculan a Ronaldo con el Atletico (Reuters)

Finalmente los fanáticos se expresaron sobre lo que podría ser el fichaje más resonante de éste mercado de transferencias. En medio de los rumores y las especulaciones sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid, fueron los propios aficionados los que tomaron cartas en el asunto.

Su reacción se pudo ver durante el partido amistoso que disputó el cuadro colchonero frente al Numancia de visitante en el Estadio Municipal de El Burgo de Osma. Allí acudió un grupo reducido de rojiblancos que, a través de banderas y carteles, tomaron una posición tajante sobre la incorporación del Ex Real Madrid.

“CR7 NOT WELCOME (CR7 no es bienvenido)”, fue el gran lienzo que desplegaron en el sector visitante junto a otras pancartas en las que aparecía tachado el nombre del astro portugués. El duelo, que acabó con la cómoda victoria por 4-0 del Aleti estuvo marcado por el descontento de los aficionados con las informaciones que llegaban desde la capital española.

Sin embargo, ésta no fue la única forma en la que el hincha se hizo escuchar, ya que en la misma jornada, la Unión Internacional de peñas Atlético de Madrid publicó un tajante comunicado en su cuenta oficial de Twitter haciendo alusión al tema.

“El mencionado jugador representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez, humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores”, señaló el grupo de fanáticos.

“Aún en el supuesto, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje. El sentido de pertenencia a nuestro sentimiento atlético no es algo que esté a su alcance, para su desgracia, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento”, explicaron mientras dejaban entrever un malestar general ante los rumores.

Finalmente, fue el presidente del Club Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el que tomó la palabra: “No sé quién se ha inventado esa historia. Los rumores son rumores y deben quedarse donde están, porque si siguen aumentando, parecerá que son reales, y no lo son”.

Para finalizar, Cerezo también elogió la plantilla y cerró el debate sobre las nuevas incorporaciones: “Tenemos un equipo increíble, no necesitamos nada más. Tenemos un equipo grande y un gran entrenador para afrontar una temporada maravillosa”.

El Atlético de Madrid realizó tres incorporaciones hasta el momento. Además de la contratación del lateral internacional argentino Nahuel Molina Lucero, Diego Simeone ya cuenta con el mediocampista belga, Axel Witsel (llegó como agente libre) y el joven delantero de 22 años, aunque todo apunta a que saldrá como cedido para ganar minutos.





