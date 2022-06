Antonio Conte “está loco por fichar a Lautaro Martínez”: la exorbitante oferta que prepara el Tottenham

Antonio Conte quiere volver a contar con Lautaro Martínez y Tottenham prepara una impactante oferta (REUTERS/Ina Fassbender)

De manera paulatina el mercado de pases en Europa comienza a moverse e incluso ya se concretaron algunos pases rutilantes, como el de Erling Haaland al Manchester City, Aurélien Tchouaméni al Real Madrid o el PSG que convenció a Kylian Mbappé para renovar su contrato.

Sin embargo, el diario británi Express alerta sobre otra transferencia que sacudiría por completo al mundo del fútbol. Tottenham de Inglaterra prepara una impactante oferta para hacerse con los servicios de Lautaro Martínez: 77 millones de libras (casi 90 millones de euros)

“Tottenham está listo para presentar una gran oferta por valor de hasta £ 77 millones por el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez. Se dice que Antonio Conte está ‘loco’ por volver a fichar a su ex jugador. El italiano trabajó con el prolífico delantero centro durante su reinado de dos años en San Siro entre 2018 y 2020 y Martínez fue una pieza clave en su equipo ganador del título de la Serie A”, destacó el mencionado medio.

Lautaro Martínez se convirtió en uno de los pilares y referentes del Inter (REUTERS/Alberto Lingria)

El Toro, de 24 años, creció de manera exponencial bajo el mando del estratega italiano. Pero tras su salida, sumada a la de Romulu Lukaku, el hombre surgido de la cantera de Racing dio un nuevo paso hacia adelante y se convirtió en una de las grandes figuras del Neroazzurro. En la pasada temporada disputó 49 partidos, en los que marcó 25 goles (21 fueron en la Serie A) y brindó cuatro asistencias.

Sin embargo, la salida del argentino no sería para nada sencilla. Según devela Corriere dello Sport, Inter rechazaría cualquier tipo de oferta por parte de los Spurs ya que consideran a Martínez una piedra angular dentro de su proyecto deportivo y consideran que puede conformar una dupla letal junto a su compatriota Paulo Dybala, quien tiene un acuerdo de palabra tras quedar libre desde Juventus.

La intención es la de mantener la base del plantel comandado por Simone Inzaghi y el apuntado para ser vendido es el marcador central eslovaco Milan Skriniar, quien es pretendido por el Paris Saint Germain. Hasta el momento las salidas confirmadas en el club italiano son las de Michele Di Gregorio (Monza pagará 4 millones), Andreaw Gravillon (Stade Reims, por 3.5 millones), Ivan Perisic (libre al Tottenham), Matías Vecino, Andrea Ranocchia y Aleksandar Kolarov.

Vale destacar que Tottenham no es el único club interesado en los servicios de Lautaro Martínez. Uno es el Chelsea, entidad que no estaría satisfecha con las actuaciones de Lukaku. Un escalón por detrás en la carrera, ya que no disputará la próxima edición de la Champions League, asoma Arsenal.

