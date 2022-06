Los desafíos de La Liga de España para vincularse con el fútbol argentino

La Liga de España celebra 5 años de una estrategia Glocal (mentalidad global con acción local) centrada en la internacionalización, construyendo y reforzando la imagen de la competición más allá del universo deportivo. Argentina es uno de los grandes protagonistas en materia de fútbol y un mercado importante, y la entidad ibérica busca conectarse y acercarse cada vez más al país sudamericano.

Es por ello que las autoridades de la competición europea se pusieron en contacto con aliados del fútbol argentino en un evento en el que se discutieron temas relevantes para la industria del deporte y el entretenimiento. Los paneles, que fueron presentados por Marc Tarradas, Delegado de La Liga en el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), contaron con participaciones especiales de los principales socios de La Liga y trajeron temas como la actualidad y el futuro del patrocinio deportivo, las nuevas formas de activación de las marcas, los desafíos de mantenerse presente y relevante en las multiplataformas, las nuevas tendencias en la transmisión deportiva, las redes sociales en el deporte, entre otros aspectos.

El primer panel trató sobre cómo el blockchain ha revolucionado el fan engagement y contó con la presencia de Juan Cascio -Head Of Partnerships at Club Atlético River Plate-, Pablo Ruiz -Gerente de Marketing de Racing Club- y la participación remota de Daniel Maglietta -Head of Football Partner Acquisition at Socios.com-. El foco estuvo puesto en los Fan Tokens como un elemento de membresía que genera oportunidades para los aficionados del fútbol y que, a la vez, representa una gran herramienta para la estrategia de internacionalización de los clubes.

Al respecto, Maglietta comentó la diferencia de los Fan Tokens con las criptomonedas: “Los Fan Tokens son Utility Tokens que sirven para acceder a un producto o un servicio. En términos prácticos, se puede pensar como un programa de membresía moderno que no caduca y que da muchos beneficios a los aficionados de los equipos. Esto demuestra que el deporte no es ajeno al fenómeno mundial del blockchain”.

Un ejemplo del mundo del deporte ingresando en el blockchain es Racing, que recientemente lanzó sus Fan Tokens gracias a su alianza con Socios.com. En este sentido, Pablo Ruiz destacó los 3 beneficios más importantes de esta innovación: “Los tenedores de los Fan Tokens obtienen legitimidad frente al club, además de la posibilidad de interactuar mediante encuestas y ser parte de la toma de decisión de ciertos temas como el diseño de la camiseta y el autobús que traslada al plantel a los partidos de Primera División. Además, los puntos que se generan pueden canjearse por experiencias únicas y productos exclusivos”.

Si bien River Plate no ha lanzado sus Fan Tokens aún, Juan Cascio comentó sobre el gran potencial que observa en esta herramienta: “Te da la posibilidad de abrirte al mundo exterior y, de esta manera, a todo un mercado no explorado. Además, es clave para la estrategia de internacionalización porque permite a los hinchas que están del otro lado del mundo sentirse parte, tomar algunas decisiones y tener ese activo digital todos los días del año sin importar donde estén”.

Marc Tarradas, Delegado de La Liga en el Cono Sur

El segundo panel se enfocó en las plataformas de streaming y la generación de contenido y contó con la participación de Marcelo Gantman -Director en Big Data Sports- Juan Weiss, Director de Transformación Digital en DirecTV y Jorge Urrutia, VP de Fútbol en Dapper Labs- quienes comentaron sobre la manera en que las grandes empresas de telecomunicaciones se están adaptando a las herramientas y canales de comunicación que utiliza la Generación Z.

Este es el caso de DirectTV que lanzó DirecTV GO, la plataforma que reúne en un solo lugar la posibilidad de ver TV en vivo, deportes en exclusiva, y, a la vez, contenido a demanda. “Este servicio nos permite estar presentes en toda la región, siempre teniendo en cuenta las preferencias de los suscriptores. Mantenemos en la programación grandes competencias con exclusividades con La Liga, por ejemplo, pero al mismo tiempo tenemos contenidos locales como el fútbol del ascenso en Argentina”, comentó Juan Weiss.

Marcelo Gantman, reflexionó al respecto de estas innovaciones que se están dando en el mundo del deporte y aseguró: “Las grandes organizaciones se adaptan al comportamiento de los usuarios y esto sucede también con los clubes. Aquellos que consumen deporte esperan que las organizaciones deportivas tengan su propia narrativa para ser parte de la historia y por eso estos reaccionan y otorgan a los fanáticos aquello que buscan. Sucedió hace poco con La Liga transmitiendo un partido a través de Tik Tok, por ejemplo”.

En línea con la conversación sobre los nuevos hábitos de los aficionados del deporte, Jorge Uturria destacó el nuevo interés por los highlights o recortes de los momentos más importantes de los partidos: “Nosotros montamos una plataforma de coleccionismo que en vez de contar con productos físicos, es un coleccionismo de videos. Hemos creado una nueva línea gracias a este fanatismo por los highlights que se ha vuelto un mercado donde los aficionados pueden comprar, vender y jugar y las organizaciones deportivas pueden conocer mejor a sus fanáticos”.

