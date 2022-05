El drama de un ex campeón del mundo que busca club: “Fue el peor año, no solo de mi carrera sino de mi vida”

Fabregas se coronó con España en 2010

Se acerca el final de la temporada para las principales ligas europeas y los futbolistas ya comenzaron a hacer sus balances con respecto a la campaña 2021-22, mientras deciden su futuro a poco más de un mes para la apertura del libro de pases en el viejo continente (1 de julio).

Uno de ellos es Cesc Fábregas, quien no la pasó demasiado bien durante su último año en el Mónaco de la Ligue 1. El futbolista de 35 años fue determinante en una entrevista que mantuvo con el medio francés So Foot, en la que aseguró que fue el peor de su vida.

“Es el peor año no solo de mi carrera, sino también de mi vida”, aseguró el ex campeón del mundo con España en 2010 sobre su presente en el equipo monegasco, en el que jugó tan solo dos partidos en esta campaña.

Fabregas no renovará su contrato con el As Mónaco (Reuters)

“Sufrí mucho este año, y fue duro mentalmente. Sólo tienes que mantenerte fuerte. Pero a veces las cosas suceden por una razón”, continuó el mediocampista español haciendo alusión a los contratiempos que tuvo que afrontar durante la temporada: coronavirus y diversas lesiones.

“Estoy agradecido de que sucedió a los 35 en lugar de a los 25 cuando estaba en el apogeo de mi carrera. Entonces, si lo miras de esa manera, 19 años, casi 900 juegos, ganando casi todo, podría haber sido peor”, consideró.

Fabregas quiere seguir ligado al mundo del fútbol pero lejos del As Mónaco, equipo al que llegó en 2019 desde el Chelsea: “No, seguro que se acabó entre Mónaco y yo. Mi contrato vence el próximo junio y estoy buscando un nuevo comienzo. Mi cabeza necesita un nuevo comienzo en otro lugar”.

Fabregas disputó solo dos partidos esta temporada (Efe)

A poco más de un mes para que se abra el libro de pases en Europa, el ex FC Barcelona lo tienen claro: quiere seguir disfrutando dentro del campo como futbolista y no como entrenador. “Para ser honesto, ya he recibido dos o tres llamadas telefónicas en las últimas dos semanas de algunos de mis ex entrenadores para saber qué quería hacer, para ver si quería unirme a ellos como entrenador”, reveló.

“Pero este año ha sido tan malo que no puedo terminar con eso. No después de construir esta carrera. Quiero seguir jugando. Estoy agradecido por la carrera que he tenido, pero no siento que haya terminado. Solo quiero disfrutar de mi fútbol y seguir siendo competitivo en algún nivel”, añadió.

“Estoy abierto a todo, solo quiero divertirme. Después de este año, solo quiero jugar y disfrutar de mi fútbol. El lugar realmente no importa, es más mi cabeza lo que cuenta”, explicó sobre sus expectativas de cara a la próxima temporada.

“Cuando estoy en forma me siento muy bien, cuando estoy entrenando con mis compañeros de equipo no me siento diferente cuando se trata de pasión por el juego, solo se trata de encontrar el proyecto correcto y hacerlo. Buscaré un nuevo proyecto y veré adónde me lleva el futuro”, sentenció un ilusionado Cesc Fabregas.





SEGUIR LEYENDO