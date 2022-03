Habla seis idiomas y era el “alma” del vestuario del Leeds de Bielsa: Gjanni Alioski, uno de los verdugos de Italia

Ezgjan Alioski y un grito eufórico (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Gjanni Alioski, pieza clave para Macedonia del Norte en el playoff contra Italia camino a Qatar 2022, habla seis idiomas, fue fundamental en el vestuario del Leeds United de Marcelo Bielsa y a los 30 años está en el punto cúlmine de su carrera deportiva.

Cuando Marcelo Bielsa se hizo cargo del Leeds United a mediados de 2018 tuvo que hacer dos listas: una con los jugadores que continuarían y otra con los que no. Aunque muchos pensaban que Alioski iba a tener que armar las valijas, el Loco confió en sus cualidades y lo confirmó dentro de un plantel que fue protagonista durante toda la temporada de segunda división en la que el equipo de Yorkshire del Oeste fue eliminado en el playoff por el tercer ascenso y, además, en la siguiente campaña, en la que consiguió el ansiado ascenso.

El macedonio fue estandarte dentro de la cancha pero también para el grupo. Ese plantel tenía cuatro referentes que hacían las veces de voceros frente a los miembros del cuerpo técnico: Liam Cooper, Stuart Dallas, Pablo Hernández y Gaetano Berardi. Sin embargo, el ex traductor de Bielsa Salim Lamrani lo apuntó como el alma del vestidor por su continuo estado de ánimo festivo.

“Le gustaba ser el alma de la fiesta y divertir a sus compañeros, pero era inteligente y hablaba con fluidez no menos de seis idiomas”, reveló Lamrani en su libro “El fútbol según Bielsa”, que relata la primera campaña del entrenador rosarino al frente del conjunto británico. Esa faceta fue exhibida en público luego de la victoria de Leeds en un encuentro que se disputó en plena pandemia: el estadio Elland Road lució vacío y algunas figuras de cartón simularon ser el público. Alioski se paseó por el rectángulo verde agradeciendo el apoyo como si se tratara de fanáticos de carne y hueso. “Puede que esté loco, pero es nuestro loco”, tuiteó la cuenta del oficial.

El hombre que dejó un surco en cada cancha en la que jugó con la camiseta de Leeds ya le había causado buena impresión al ex intérprete de Bielsa por un motivo: antes del primer día de trabajo en la pretemporada, el macedonio visitó a los empleados del predio de entrenamiento para saludarlos.

Alioski habla a la perfección en alemán y albanés (idiomas maternos), pero también se hace entender cuando apela a la lengua francesa, española, inglesa y -paradójicamente- italiana, con la que optaron junto a Lamrani para comunicarse cuando tenían algún rato libre para conversar.

El nivel de Alioski se potenció a lo largo de toda la temporada en la que Leeds se midió con los gigantes de la Premier League. Para Bielsa fue recambio en todo el flanco izquierdo, pero se afincó como lateral y estuvo a la altura de las circunstancias, como varios jugadores que rindieron examen en la que hoy es la liga más competitiva del mundo.

Cumplido su cuarto año de vínculo, no hubo acuerdo para su renovación y decidió despedirse para jugar por un jugoso contrato en Al-Ahli de Arabia Saudita. “Querida familia de Leeds United, despedirme de ustedes es una de las cosas más difíciles de mi vida. Me ha llevado algo de tiempo pasar página. Me doy cuenta de la suerte que tengo de sentir algo por lo que se me hace tan difícil despedirme. Este mensaje es para ustedes, desde el fondo de mi corazón. Los amo”, comentó en las redes sociales. Antes había ponderado a Bielsa como “el mejor entrenador del mundo” y le agradeció por “todo lo que me enseñó”.

La fantástica salvada de Alioski ante Berardi en Italia-Macedonia

El héroe de Macedonia fue Aleksandar Trajkovski, que selló el boleto para la repesca que disputará el próximo martes contra Portugal. Al autor del gol en tiempo de descuento se le sumó, entre otros, la buena actuación de un Alioski que fue protagonista de una salvada providencial cuando Domenico Berardi estaba listo para adelantar a la Azzurra al minuto 62.

El 8 de Macedonia y su particular historia. El políglota Gjanni Alioski sueña a lo grande y tras haber jugado la última Eurocopa quiere meter a su país en un Mundial por primera vez en la historia.

