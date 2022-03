El nombre del delantero estrella al que PSG guarda bajo llave y que buscaría en junio

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, junto al director deportivo, Leonardo (REUTERS/David Ramos)

Restan casi cuatro meses de competencia a nivel local e internacional. El París Saint Germain está encaminado para recuperar el cetro de campeón en la Ligue 1, mientras aguarda por la revancha de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid (ganó 1-0 en Francia y disputará la revancha en España el miércoles 9 de marzo). Sin embargo, la directiva ya gestiona algunas posibles contrataciones de cara al próximo mercado, así como también juega sus últimas fichas para renovarle el contrato a Kylian Mbappé.

Tanto el presidente Nasser Al-Khelaifi como el director deportivo Leonardo saben del coqueteo de Mbappé con Real Madrid. Su baja significaría un golpe a la calidad de la plantilla y también una pérdida en cuestiones de imagen. Por lo bajo, tramitan un Plan B por si se registra la partida del delantero francés. El nombre en cuestión es el de Robert Lewandowski , quien tiene contrato hasta junio de 2023 en Bayern Múnich pero tiene el deseo de renovarlo o alejarse del club alemán.

“Estoy abierto a todo. Pero no quiero hablar de eso ahora. Es importante para mí poder concentrarme en mi juego... Todo lo relacionado con los contratos es un tema secundario “, declaró el polaco en una entrevista con Sky Sports Alemania. Sus dichos dejaron perplejos a muchos fanáticos bávaros, que idolatran al ganador de las últimas dos ediciones del premio The Best.

Claro que los parisinos deberán acelerar el paso si pretenden quedarse con la ficha del atacante de 33 años que marcha segundo en la tabla de máximos artilleros de la actual edición de la Champions League (lleva 9 gritos contra los 11 del francomarfileño Sébastien Haller, del Ajax), ya que hay otros interesados. Real Madrid pretende hacer un doblete para reestructurar su delantera: además de negociar por Mbappé, se movería a la par por Lewandowski. Y el otro que figura en el horizonte del 9 es Arsenal de Inglaterra.

Lewandowski no sabe dónde jugará después de junio (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El periodista italiano especializado en el mercado europeo Fabrizio Romano precisó informaciones acerca de Lewandowski: “No está claro si Robert se quedará en el Bayern este verano. La situación se complicó entre Lewandoski y el Bayern, comenzó el verano pasado cuando el PSG lo quería para reemplazar potencialmente a Kylian Mbappé. Sin embargo, nunca hubo dudas para que el Bayern abriera el tema, querían que se quedara y rechazaron directamente el acercamiento de París. Pero ahora el Bayern no se ha acercado a él para extender su contrato más allá de 2023″.

En La Gazzetta Dello Five, amplió: “En público, el Bayern dice que cuenta con él, pero internamente no avanza. El jugador se quedará en el Bayern este verano solo si el club le ofrece una nueva propuesta. Quiere un nuevo contrato hasta 2025. ¿Si tuviera que apostar por su próximo destino? Buena pregunta… Estaré pendiente del PSG. La relación con su agente, Pini Zahavi, es muy buena. Hoy está muy abierto pero el PSG lo quería el verano pasado y necesitará reemplazar a Mbappé en caso de salida. Para mí si Lewandoski se tiene que ir será en París o en algún club inglés con el que Zahavi también tenga buena relación”.

Según el sitio Transfermarkt, el valor de mercado de Lewandowski oscila en los 50 millones de euros, cifra importante si se tiene en cuenta el poco poder de reventa que tendrá el polaco por su avanzada edad. No obstante, el monto a invertir no resulta descabellado para la billetera de los jeques del PSG, que con su contratación se asegurarían los goles de un atacante que está cada vez más cerca de disputar el Mundial de Qatar 2022 (tras la descalificación de Rusia, Polonia chocará con Suecia o República Checa por el pase a la Copa del Mundo el martes 29 de marzo).

SEGUIR LEYENDO: