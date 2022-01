Superó la quimioterapia y le hicieron un pasillo de honor en pleno partido: el emotivo recibimiento a un futbolista en los Países Bajos

En el partido entre el Ajax y el Excelsior Maassluis se vivió una situación particular

El fútbol en algunas oportunidades es mucho más que un simple deporte. La escena que se vivió en los octavos de final de la Copa de los Países Bajos dejó mucho más que el pase de ronda que consiguió el Ajax al golear por 9-0 al Excelsior Maasluis, cuadro amateur que vivió una jornada histórica. El resultado pasó a un segundo plano y las cámaras se concentraron en la historia personal de David Plank que volvió a pisar un campo de juego después de superar un difícil momento en su vida.

Corría el minuto 89 de partido y el entrenador Dogan Corneille tomó la decisión de mandar a una de las promesas del cuadro visitante a la cancha. Luivienno Statia sabía que no era una modificación ordinaria y se dirigió a la mitad de la cancha para realizar la sustitución. En paralelo, los futbolistas se acercaron para realizar un pasillo de honor para el joven que iba ingresar por una razón especial: el delantero, diagnosticado con un tumor cancerígeno en el peroné, regresó a las canchas luego de un intenso tratamiento.

Casi un año después de recibir la mala noticia, David Plank atraviesa un gran momento personal en cuanto a su salud y el cuerpo médico de la humilde institución dio luz verde para que pueda sumar unos minutos frente al club más grande de los Países Bajos. En paralelo con la quimioterapia, el chico de 20 años cumplió el sueño de pisar el césped del Estadio Johan Cruyff ubicado en Ámsterdam.

La sonrisa de David Plank a pocos segundos de ingresar al campo de juego

Una vez finalizado el partido, el protagonista de la jornada se detuvo ante los micrófonos para expresar sus sentimientos. “Estoy muy feliz por haber vuelto a jugar, aunque haya sido poco tiempo. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida. Ya habíamos hecho cuatro cambios y pensé que no iba a entrar. Felizmente, el técnico no se olvidó de mí. Ahora me doy cuenta de este gesto”, declaró David con una sonrisa imborrable en su rostro.

Y agregó sobre sus objetivos a corto plazo: “En el próximo período entrenaré duro, en el gimnasio y en el campo. He estado trabajando para volver todos los días. Espero conseguir más minutos lo antes posible para no tener que verme en el banquillo”.

El encargado de abrir el duelo fue Nicolás Tagliafico, a los nueve minutos de la primera mitad. Luego, Danilo Pereira anotó cuatro tantos, Mohamed Daramy marcó un doblete y se sumaron al marcador Youri Regeer y Kristian Hlynsson para acumular el 9-0 final que le dio al Ajax el pase a los cuartos de final.

