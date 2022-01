Una figura que se consagró en el Real Madrid podría retirarse si su selección no logra clasificar al Mundial de Qatar

Gareth Bale podría retirarse del fútbol a mediados del 2022 (REUTERS/Matthew Childs)

Surgido en el Southampton, el siguiente paso en su carrera fue vestir la camiseta del Tottenham Hotspur. Allí fue donde Gareth Bale se hizo conocido en la Premier League. Gracias a su capacidad para gambetear y con una zurda prodigiosa, el Real Madrid puso los ojos en él y en septiembre de 2013 pagó una cifra millonaria por su fichaje: fueron más de 100 millones de euros los que abonó la Casa Blanca para sumar a uno de los extremos más prometedores del mundo.

El aporte de Bale fue inmediato para los Merengues. Fue pieza importante del equipo que, bajo la conducción de Zinedine Zidane, ganó tres Champions League consecutivas. Pero tras varios altercados, y una temporada a préstamos en Tottenham, el presente del zurdo es preocupante. Varias lesiones le impidieron ser considerado por Carlo Ancelotti, el DT que lo tuvo en su llegada a Madrid. En lo que va de la 2021-2022, sólo disputó tres encuentros -un total de 193 minutos- y anotó un gol -frente al Levante- y más allá de la participación con la selección de Gales, el futuro del delantero es una incógnita.

En las últimas horas, la cadena inglesa Sky Sports anunció que Bale estaría considerando retirarse de la actividad profesional a mediados de este año en el caso que el combinado nacional no logre pasaje al próximo Mundial de Qatar que se disputará a partir del 18 de noviembre en Medio Oriente.

Hay que recordar que el seleccionado galés terminó en la segunda posición del Grupo E detrás de Bélgica. Por ende, se ganó el derecho a disputar el repechaje, que se jugará con un formato diferente de cara a la Copa del Mundo. En la llave A se enfrentarán Escocia contra Ucrania y el ganador de dicha serie se enfrentará al vencedor del equipo de Bale, que jugará ante Austria en Cardiff. De ahí saldrá un boleto con destino a Qatar.

Bale tiene el objetivo de clasificar a Gales al Mundial de Qatar (Photo by Catherine Ivill/Getty Images)

Otro dato importante en el presente futbolístico de Gareth en el Real Madrid, donde ganó 16 títulos, es que su contrato con la institución expira el 30 de junio. Para la directiva que tiene a Florentino Pérez como presidente, el ciclo del galés está cumplido, y una de las posibilidades para que el zurdo continúe jugando al fútbol hasta la Copa del Mundo sería encontrar un equipo en la Premier League que quiera contar con sus servicios.

En la previa al duelo que los Merengues tendrán por la liga española ante el Valencia, Ancelotti dio detalles de la lesión que aqueja al futbolista de 32 años. “No sabemos aún si podrá estar en la Supercopa, no está disponible para el Valencia. Tenemos que valorar lo de Bale. Tiene un problema en la espalda, está algo cargada. No puede empujar al 100%, hasta entonces no se puede usar”, dijo el DT del líder de La Liga.

Los últimos minutos que disputó Bale con la camiseta blanca fueron el 28 de agosto. Ya pasaron más de cuatro meses desde su última actuación con el equipo. A pesar de sus molestias en la espalda, jugó con la selección en las ventanas de octubre y noviembre.

Gales no logró clasificarse a un Mundial desde su participación en Suecia 1958, cita en la que alcanzó los cuartos de final, instancia en la que fue derrotado por el Brasil de un joven Pelé en su camino al título como mejor selección del mundo.

