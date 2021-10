La innovadora botella de agua con un apunte para atajar penales del arquero de Inglaterra

Jordan Pickford y su machete frente al West Ham (Fotos: Reuters)

A la hora de atajar penales, cada arquero tiene sus técnicas con el fin de intentar de adivinar la intención del pateador. Durante los últimos años, el nombre de Jordan Pickford creció en popularidad en Inglaterra por su especialidad para tapar remates desde los doce pasos. Con fecha de inicio de dicha fama en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, donde se lució frente a Colombia, el actual golero del Everton de la Premier League perfeccionó la forma de tener información de sus oponentes.

En el enfrentamiento que tuvo a los Toffees recibiendo al West Ham en el Goodison Park, los fotógrafos presentes visualizaron un papel pegado a la botella con agua que siempre acompaña al arquero. En el machete aparecían los tres principales pateadores de penales del equipo rival, adónde fueron sus últimos remates y hasta si fueron gol o no. Para fortuna de Michail Antonio y Declan Rice (Mark Noble no jugó), Pickford no tuvo oportunidad de utilizar la información que tenía escondida.

Noble, Rice y Antonio fueron investigados por el cuerpo técnico del Everton (Foto: Reuters)

Lamentablemente para el dueño del arco de la selección de Inglaterra, un cabezazo de Angelo Ogbonna en el minuto 74 de partido fue suficiente para la derrota del Everton como local. Jordan utilizó la misma técnica de la botella para la final de la Eurocopa 2020 contra Italia, donde detuvo dos tiros desde el punto del penal en la caída en la tanda de penaltis, luego que Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka erraran tres penales consecutivos frente a un imponente Gianluigi Donnarumma.

El golero de 27 años lleva tres años como titular en los Tres Leones y poco a poco se fue acostumbrando a las críticas de la prensa inglesa. “Todos te odian, por alguna razón. Tienes que vivir con eso, tienes que aprender. Sé de lo que soy capaz y sé en qué soy bueno. Algunos reciben muchos más elogios que otros. Eso es parte de ser un jugador de Inglaterra”, explicó en conferencia de prensa poco después de caer en el partido cúlmine de la Euro.

Y agregó al respecto: “Es gracioso porque todos el mundo se emocionan contigo cuando estás con la selección, pero luego vuelves a tu club y todos quieren criticarte. Como persona, no dejo que me afecte, pero sí me jode”. El arquero del Everton se perfila junto a Sam Johnstone, del West Bromwich, como el encargado de defender el arco de Inglaterra en la próxima Copa del Mundo que iniciará en noviembre de 2022 en Qatar.

SEGUIR LEYENDO: