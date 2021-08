¿Otro golpe en el mercado brasileño? Corinthians sueña con fichar a un futbolista del Arsenal de Inglaterra

El extremo no está contento con su actualidad en el Arsenal de Inglaterra (Foto: REUTERS)

El mercado del fútbol brasileño está en un momento de goles impactantes y cada vez más jugadores que se encuentran en Europa miran con buenos ojos el desembarcar en la liga más competitiva de Sudamérica donde ya hay grandes figuras como el reciente ejemplo del desembarco de Diego Costa en Atlético Mineiro. En el inicio de la semana, apareció la posibilidad de que Corinthians considere a un futbolista que salió de su cantera hace varios años: Willian, de actualidad en el Arsenal de la Premier League.

En Brasil se levantaron los rumores de una llegada de manera gratis gracias al especialista en traspasos Fabrizio Romano, quien declaró el cuadro inglés accedería a liberar al volante sin cargo. “El Corinthians ha hecho una oferta oficial a Willian. Quiere dejar el Arsenal en mayo y ahora está considerando la idea de volver. La propuesta está sobre la mesa desde ayer (lunes). Contrato ofrecido hasta 2023 o 2024: conversaciones en curso sobre la situación salarial. El club está preparado para dejar que Willian se marche con libertad”, escribió el periodista en su cuenta de Twitter.

Además, quien también apareció para seguir levantando las ilusiones de los hinchas del Timao fue el padre del jugador. El hombre dijo que aunque el extremo gana en libras esterlinas en Inglaterra, aseguró que en su tierra natal pueden pagar el salario sin problemas. “Hay cosas que el dinero no paga. Jugar para el Corinthians no tiene precio sumado a que están acomodando la situación salarial de la plantilla. Con que dos o tres jugadores se vayan, le podrán pagar a William porque vendría de manera gratis“, reveló Severino Vieira, en una entrevista con Arena SBT.

Willian de pequeño junto a Ricardinho, ídolo del Corinthians (IG: @willianborges88)

Y agregó al respecto sobre su situación en los Gunners: “Realmente no está contento, de lo contrario no querría irse. Tiene propuestas de Europa, pero no es ningún secreto que queremos que termine su carrera en el Corinthians. Hoy todo depende de que desde Brasil hagan la propuesta y el Arsenal lo libere”. Ninguna de los dos temas serían un problema de la negociación y, con la voluntad del futbolista con regresar a su país natal, las negociaciones podrían cerrarse pronto.

El padre de Willian es un reconocido fanático del Timao e incluso se presentó como candidato a consejero del club en las últimas elecciones. “Si dependiera de mi gusto, volvería al Corinthians y ¡le daría la camiseta 10! Pero es su decisión. Es un profesional y conoce su carrera”, concluyó. El cuadro de Sao Paulo no quiere ser menos de las grandes incorporaciones como las de Andreas Pereira al Flamengo o Diego Costa al Atlético Mineiro. En la actualidad, marcha sexto en el Brasileirao pero el verdadero sueño es volver al plano internacional y pelear por la Copa Libertadores.

