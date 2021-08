El Tottenham ofreció más de 70 millones de euros por Lautaro Martínez

Lautaro Martinez durante los festejos del título obtenido en Milán. Foto: REUTERS/Massimo Pinca

Lautaro Martínez es uno de los jugadores con mayor proyección de la actualidad. En días en los que el mundo está paralizado por el futuro de Lionel Messi y de la posible llegada del astro rosarino al PSG, en Gran Bretaña el foco lo centralizan en el delantero que acompañó a La Pulga a ganar la Copa América en Brasil.

Según informó la prensa del Reino Unido, el delantero del Inter de Milán recibió una oferta del Tottenham de Inglaterra que marcaría una transferencia astronómica, dado que el club inglés estaría dispuesto a pagar poco más de 70 millones de euros por el pase del Toro.

El diario The Times detalló que la entidad de la capital de Inglaterra está dispuesta a abonar 71 millones por el bahiense y que avanzaron las negociaciones en las últimas horas. Sin embargo, desde el lado italiano, según publicó la Gazzetta dello Sport, aseguran que no pretenden vender al goleador del seleccionado argentino y que hasta el propio futbolista no estaría convencido de cambiar de club en este mercado de pases.

El Toro tiene contrato con el Nerazzurro hasta el 2023 y con la inminente salida del belga Romelu Lukake (al Chelsea) quedaría como la máxima referencia de ataque del equipo liderado por Simone Inzaghi, que defenderá el título de la Serie A.

El goleador de 23 años es el objetivo principal del director general de fútbol del Tottenham, el italiano Fabio Paratici, para reemplazar la también próxima partida de Harry Kane. Cabe recordar que los Spurs sumaron en las últimas horas al defensor argentino Cristian Cuti Romero y ya cuentan con el mediocampista Giovani Lo Celso.

Mientras tanto, en Avellaneda aguardan con gran expectativa que se confirme la transferencia, dado que Racing recibirá unos 7 millones de euros por los derechos formativos del jugador y porque aún cuenta con un porcentaje de su ficha.

Sin embargo, en las últimas horas uno de los agentes que trabaja junto con el grupo que representa al jugador dijo que el delantero se quedará en el Nerazzurro. “Lautaro está feliz en Italia y se queda en el inter”, fue la frase que deslizó Alejandro Camaño cuando fue consultado por la prensa europea.

Si bien todavía no huno ningún anuncio oficial desde la entidad italiana, todo indica que el futuro del Toro continuará en el Giuseppe Meazza.

