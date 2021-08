Un ex médico del Real Madrid contó cuál fue el futbolista que lo sorprendió por su físico, por encima de Cristiano Ronaldo

Jesus Olmo trabajó con varias estrellas del Real Madrid (Reuters)

El Real Madrid es uno de los clubes más poderosos del planeta y como tal suele conformar los mejores planteles del mundo, por lo que por su vestuario pasar figuras que cualquier equipo desearía tener. En este contextos, los futbolistas suelen estar rodeados de expertos de todas las áreas y una de las más importantes es la de los servicios médicos. Allí se desempeñó durante cuatro años Jesús Olmo, eminencia en la medicina deportiva.

El doctor, que realizó una revolución en el área dentro de la institución tras su arribo en 2013, fue responsable de lo que sucedía físicamente con estrellas como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos y Luka Modric, por lo que conoce a la perfección sus registros. Esta semana, en diálogo con Ideal Granada reveló quién fue el jugador que más lo sorprendió.

“Quizás el mejor deportista que he visto es Bale. Gareth Bale es un atleta nato que puede sobresalir en prácticamente cualquier deporte. Tiene increíbles habilidades atléticas, y yo también diría habilidades técnicas. Él es quien más me impresionó en todos los aspectos”, sostuvo.

El experto reconoció que tal vez la afición no coincida con su mirada ya que el delantero galés sufrió varias lesiones en el último tiempo que lo marginaron de los terrenos de juego, sin embargo él insistió en que cuando no tenía problemas musculares, nadie podía detenerlo.

Gareth Bale regresó de su préstamo en el Tottenham y se entrena con el primer equipo del Real Madrid (EFE)

Estas declaraciones asombrar teniendo en cuenta que en el equipo también estaba Cristiano Ronaldo, conocido por su obsesión en cuanto a su cuerpo y por los cuidados que lleva adelante para seguir siendo competitivo a los 37 años, aunque ahora lo hace en la Juventus. En junio del año pasado, había declarado con respecto al artillero portugués: “Es un gran trabajador, estricto con todo el mundo pero con él primero. Todas las primeras figuras mundiales tienen una personalidad especial, no sólo en el fútbol, y es normal porque son los mejores del mundo, pero lo más importante es que no pierdan el respeto por los demás. Cristiano tiene un respeto extraordinario por los profesionales que trabajan con él. Lo aprecio muchísimo”.

En esa entrevista, también había destacado a Bale: “Tiene una genética y unas capacidades atléticas fuera de lo común”.

El galés es un caso particular dentro de la élite del fútbol y sobre todo en la institución merengue, la cual lo compró en 2013 a cambio de 99 millones de euros, una cifra que fue récord por aquel entonces, incluso superando a lo que se pagó por Cristiano Ronaldo en su momento (96 millones). Un fichaje galáctico que no alcanzó a serlo. Ocho años después, la Casa Blanca se plantea qué hacer con él ya que aún le queda un año de contrato, tiene uno de los salarios más altos y no será tenido en cuenta.

