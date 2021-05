Ter Stegen rompió el silencio: los problemas económicos que transita el club, el emotivo discurso de Laporta tras su asunción y el escándalo de la Superliga

El alemán brindó una entrevista en la que habló de todo (Reuters)

Con el correr de los años, Marc André Ter Stegen pasó de ser suplente de Claudio Bravo a convertirse en uno de los pilares fundamentales del FC Barcelona, producto de sus increíbles actuaciones con las que en más de una ocasión le permitió a su equipo obtener los tres puntos.

Pese a ser un peso pesado en el vestuario, el arquero alemán mantiene un perfil bajo y en raras ocasiones da entrevistas. En este caso, optó por romper el silencio en una extensa charla con el portal teutón sport1 en la que habló de todo.

Durante el 2020 el tema de su renovación se puso sobre la mesa pero lejos estuvo de formar parte de las principales planas de los medios españoles porque pudo resolverlo de una forma rápida y tranquila, tal como detalló.

“Llevo siete años aquí y me siento muy bien. El cambio de presidente ha traído un poco más de calma. Eso es bueno para el club. El Barça seguirá teniendo éxito en el futuro, de eso estoy convencido. Para mí, la pregunta (sobre su continuidad) no era si lo ampliaría, sino por cuánto tiempo”, consideró.

Ter Stegen es una pieza fundamental en el FC Barcelona (Reuters)

La extensión de su contrato se llevó a cabo en un marco complicado, producto de la crisis financiera que atraviesa el Barcelona: “La cantidad de deuda es, por supuesto, enorme. Pero tratamos de mantener estos problemas fuera de la cancha. Nuestro trabajo es jugar al fútbol. Nos pagan por eso. Y para ser completamente honesto: me alegro de no estar trabajando en el piso de administración y de tener que ocuparme de esa importante tarea. Todos somos conscientes del deber que tenemos con el club y la gente”.

“Esta fase actual duele al club y por supuesto se tuvo en cuenta en las conversaciones y en mi contrato. En el período de transición sin espectadores, encontré una buena solución con el club”, explicó el alemán y agregó que “dependiendo de la duración del contrato, pueden ajustarse los pagos. Las discusiones se abordaron con relativa rapidez. Si podemos ayudar al club como equipo, lo haremos”.

Ter Stegen habló de cómo fue la presentación de Laporta con el plantel (Reuters)

El futbolista de 29 años es consciente de los problemas que transitaron en la última temporada: “No vivimos detrás de la luna. No es una situación agradable para el club y las cosas ciertamente no han salido bien en el pasado. El nuevo presidente, Joan Laporta, tiene mucho que hacer. Creará un nuevo orden de rango. Confiamos en él al 100 por ciento en que hará que el club vuelva al camino correcto”.

Al ser consultado por el nuevo mandamás, el ex Mönchengladbach reveló que, “el nuevo presidente y el vice son aficionados del FC Barcelona y lo transmiten al mundo exterior. Cuando se presentaron ante nosotros, irradiaron una energía enorme. Dieron un discurso ardiente y dijeron: ‘¡Chicos, podemos hacerlo!’ La forma en que nos habló (Laporta), me cautivó por completo. Incluso se me pone la piel de gallina al hablar de eso ahora. Porque cuando piensas en un presidente, normalmente tienes en la cabeza a una persona sublime que se cierne sobre todos y no deja que nadie se le acerque. Laporta es todo lo contrario. Es muy accesible e irradia una energía increíble”.

Ter Stegen se deshizo en elogios por Erling Haaland (Reuters)

Con respecto a las polémicas que se generaron por la creación de la Superliga, Ter Stegen se mostró sorprendido al conocer la noticia: “Entiendo el disgusto de la gente. No abordé demasiado el tema. No sabía nada al respecto de antemano y me sorprendió”. Sobre las posibles sanciones de la UEFA, en tanto, dijo: “No sé qué tipo de poder tienen ciertas personas. Solo puedo decir de nuevo: Los planes para la Superliga me sorprendieron en ese momento. Solo me enteré de esto por los medios de comunicación y luego investigué en Internet y leí periódicos. La decisión debe considerarse cuidadosamente”.

En la misma entrevista también tuvo palabras para Erling Haaland, el delantero de lujo cuyo nombre suena entre los equipos más poderosos de Europa: “Su estilo de juego y sus goles son impresionantes. Cuando ves videos en los que corre de atrás hacia adelante en un sprint completo con todas sus fuerzas, entonces dices eso es increíble. Es pura voluntad, no puedes entrenar eso. O tiene este don o no lo tienes”.

“Haaland haría que cualquier equipo del mundo fuera mejor. Pero eso no significa que no se quedará en Dortmund. Si se va, su nuevo equipo tendría un delantero increíble durante los próximos diez años”, reconoció.

Al ser consultado por si esos halagos al delantero noruego son un guiño para que el presidente apueste por él, detalló: “Como jugador, no quiero influir en estos temas. No somos responsables de la planificación del equipo. Tenemos un gran equipo al comienzo de cada año. Al final, depende de nosotros lo que hagamos con el”.

Finalmente, dio su apreciación sobre el momento clave que atraviesan en la definición de La Liga: “Después de las dificultades iniciales, ahora tenemos todas las posibilidades de ganar el campeonato. Seguirá siendo interesante hasta el último partido”.





SEGUIR LEYENDO