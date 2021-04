Ronald Koeman habló sobre el futuro de Lionel Messi en el Barcelona: “Ojalá siga con nosotros”

Koeman habló de la continuidad de Messi en el Barcelona (EFE/Jose Manuel Vidal)

Mañana el Barcelona completará su agenda para ponerse al corriente en la liga española con una motivación particular: si vence al Granada en el Camp Nou quedará como único líder del campeonato. Con el de mañana, a los catalanes les restan seis compromisos para finalizar una temporada que arrancó a los tumbos por el cimbronazo generado por el intento de salida de Lionel Messi, el cambio de entrenador y los malos resultados del comienzo. Pero el barco se enderezó de la mano de Ronald Koeman, quien habló del futuro del argentino y dejó una llamativa frase en la última conferencia de prensa.

Al ser consultado por la continuidad de la Pulga, el holandés opinó: “No me preocupa para nada, me preocupa ganar el partido de mañana. Lo que pueda pasar al final de la temporada no sé, no me importa hoy”. El estratega culé está enfocado 100% en el desenlace del torneo doméstico luego de haberse alzado con la Copa del Rey y haber sido eliminado en la Champions League por el París Saint Germain, posible destino de Messi.

Sobre la supuesta oferta que trascendió en las últimas horas de los parisinos al rosarino, aclaró: “No me interesa de verdad porque no sé si es verdad. Ojalá que Leo siga con nosotros, lo he dicho varias veces. Para mí tiene que acabar aquí porque lleva toda la vida aquí, pero al final la decisión la tiene que tomar Leo”.

Restan apenas seis partidos y dos meses para que finalice el contrato de Messi con el Barcelona pero este tema no es prioridad a día de hoy para Koeman, que piensa solo en el título local: “Es importante el partido porque podemos ser líderes pero primero tenemos que ganar. La de ahora era una situación inesperada cuando teníamos bastantes puntos de diferencia, lo de poder luchar para ganar la Liga es algo grande que hemos logrado”.

Y concluyó: “El equipo que quiera ser campeón tendrá que ganar todos los partidos que quedan. Veo a mis jugadores muy fuertes mentalmente. He visto al equipo muy concentrado, no veo que piensen que el trabajo está hecho”.

¿Qué partidos le restan al Barcelona en la temporada? Mañana recibirá al Granada (octavo en la tabla) desde las 14 (hora argentina), el domingo visitará al Valencia, más tarde tendrá un duelo decisivo contra Atlético Madrid en el Camp Nou, visitará al Levante, recibirá al Celta y cerrará con Eibar fuera de casa.

