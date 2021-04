Filtraron cláusulas del contrato de la Superliga europea que firmaron los 12 clubes fundadores

El diario alemán Der Spiegel tuvo acceso al contrato de 167 páginas de la Superliga europea (Foto: Spiegel Sport)

Lo que parecía una revolución de mejores clubes de Europa contra la UEFA duró solamente tres días. Por estas horas, la Superliga europea que conmocionó al mundo del fútbol perdió fuerza ante las protestas de los fanáticos, las críticas de figuras política y las amenazas de castigo de la FIFA. Varios equipos anunciaron su intención de dar un paso al costado, pero todavía hay intenciones de reflotar la iniciativa.

En este contexto, el diario alemán Der Spiegel tuvo acceso al contrato de fundación de 167 páginas que fue firmado por todos los clubes fundadores: Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter, Juventus, Milán, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Real Madrid y Tottenham. Allí se revelan algunas de las pautas establecidas y se aclara que todavía ninguno abandonó oficialmente el proyecto.

Hay un párrafo en el que se detalla que la junta directiva de la Superliga ofrecerá “lo antes posible” al Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Paris Saint Germain la posibilidad convertirse en los últimos tres miembros fundadores la nueva competición. El club francés tiene 14 días a partir de la invitación para dar su respuesta, mientras que los alemanes dispondrían de un total de 30 días. Estos últimos ya se expresaron en contra del proyecto.

EFE/EPA/IAN LANGSDON

Por otra parte, según el acuerdo, los clubes impulsores de la Superliga europea acordaron devolver casi más de USD 7.300 millones en un período de 23 años al banco de inversiones J.P. Morgan, es decir, casi el doble de dinero que esta entidad financiera tenía pensado aportar para el proyecto. Según los documentos, los equipos se comprometían a pagar anualmente al banco un total de 317 millones, incluyendo intereses, por más de dos décadas.

En el texto también se apunta que la Superliga iba a “inyectar significativos nuevos recursos en el fútbol” y subraya que el 8% de los ingresos televisivos, que estima en al menos USD 480 millones anuales, iban a dedicarse a fines benéficos y solidarios.

En otra de las cláusulas reveladas en la información publicada este viernes por el citado medio alemán, se establece que FC Barcelona y Real Madrid hubieran cobrado USD 72 millones más que el resto de los participantes durante las dos primeras temporadas al gestionar ellos los derechos de televisión, un dinero que iban a ingresar en dos pagos de 36 millones cada uno al final de las respectivas temporadas.

Joan Laporta y Florentino Pérez, presidentes del Barcelona y Real Madrid, todavía están embarcados en el proyecto de la Superliga europea (Foto: EFE)

Hasta el momento, ocho de las 12 entidades ratificaron intención su salida por distintos comunicados. Primero fue el Big Six de la Premier League, que se dio de baja este martes, pero al día siguiente se le sumaron el Inter y el Atlético Madrid. Mientras que el AC Milán lanzó un comunicado ambiguo, Juventus, Barcelona y Real Madrid todavía sueñan con reflotar este controvertido proyecto.

“Firmamos algo que se llama vinculante y de eso no se puede salir. De momentos seguimos los 12. Tienen que pagar una penalización. Había un club que no estaba con nosotros que no tenía mucho interés, pero ha firmado. Hemos firmado un acuerdo vinculante después de muchos días de trabajo”, disparó Florentino Pérez en la emisora Cadena Ser, manifestando su intención de cumplir el acuerdo firmado más allá de las posturas negativas y que la Superliga europea sea un hecho.

SEGUIR LEYENDO: