Las acciones de Juventus caen más de un 12 % tras el fracaso de la Superliga

El presidente del Juventus, Andrea Agnelli. EFE/EPA/ROBERTO BREGANI/Archivo

Las acciones del Juventus FC, el único club italiano de los tres que se han sumado a la nueva Superliga que cotiza en la Bolsa de Milán, caen un 12,21 por ciento este miércoles, tras conocerse anoche la decisión de los seis clubes ingleses de abandonar la competición.

Los títulos del club presidido por Andrea Agnelli, quien iba a ser el nuevo vicepresidente de la Superliga, habían cerrado con una subida del 17,85 % el pasado lunes, horas después del inesperado anuncio de la nueva competición, que ha recibido una avalancha de críticas desde entonces.

Las acciones, que ya cerraron ayer a la baja, han vuelto a perder valor esta mañana y a las 10:30 GMT se situaban a un precio de 0,776, con un caída del 12,21 por ciento.

El Juventus FC tiene actualmente una capitalización bursátil de 1.027 millones y un volumen de activos de 11,4 millones de euros.

Agnelli admitió este miércoles que el proyecto no puede existir sin los seis clubes ingleses. “Para ser franco y honesto, no, evidentemente ese no es el caso”, dijo el hombre que se presentó como uno de los principales impulsores del proyecto, junto al español Florentino Pérez (presidente del Real Madrid). Dijo que sigue convencido de que el fútbol europeo necesita un cambio y no se arrepiente del intento fallido.

El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, observa en soledad un partido de su equipo en la Serie A (REUTERS/Massimo Pinca/Archivo)

Agnelli culpó a la intervención de los políticos por el fracaso del proyecto. Los titulares europeos han estado dominados por la historia de la Superliga esta semana, después de que doce equipos líderes de Inglaterra, Italia y España anunciaran la liga disidente el domingo. Siguieron intensas críticas de fanáticos y políticos. El primer ministro británico, Boris Johnson, había amenazado con legislar para detenerlo. El proyecto fue igualmente criticado por los gobiernos italiano y español.

Los otros dos clubes italianos que forman parte de la nueva Superliga europea, el Inter de Milán y el AC Milan, no cotizan en la Bolsa de Milán.

El Inter de Milán, junto al Atlético de Madrid, anunciaron este miércoles su retirada del proyecto, siguiendo los pasos de los seis clubes ingleses inicialmente integrantes, que fueron los primeros en renunciar.

Actualmente sólo siguen en el proyecto cuatro equipos de los 12 iniciales: el Real Madrid, el FC Barcelona, el AC Milan y la Juventus.

De inicio, el proyecto fue recibido con hostilidad por la UEFA y la FIFA, que lo calificaron de elitista y secesionista, y también por numerosos aficionados.

SEGUIR LEYENDO: