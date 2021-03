Disgustado con Bielsa, el futbolista más caro de la historia de Leeds estaría dispuesto a pegar el portazo

Bielsa podría perder a una de sus principales figuras en el próximo mercado (REUTERS/Justin Setterfield)

Hace apenas 7 meses Rodrigo Moreno era presentado con bombos y platillos en Leeds United, que gestó con él el fichaje más importante de su historia. Los británicos desembolsaron nada menos que 27 millones de libras esterlinas (más de 36 millones de dólares) en el pase del jugador español que provino del Valencia. Hoy, cuando resta la recta final de la temporada en Inglaterra, el delantero habría pedido salir de la institución al no congeniar con su entrenador.

Esta es la información que publicó el medio inglés The Sun en una de sus últimas ediciones. Contó el diario británico que el brasileño naturalizado que disputó para España el Mundial 2018 y tuvo un paso por Benfica de Portugal no se adaptó a las ideas y funcionamiento que propone el técnico argentino.

“Marcelo tiene una manera distinta de entender las situaciones del juego. Es bastante común que quite a un jugador en el descanso o en el minuto 25 o que te ponga y luego te saque a los 10′. Son situaciones que quizá no se ven tanto. Lo tomo con naturalidad. Son cosas que hace no por fastidiar sino por el bien del equipo”, había comentado Rodrigo hace algunas semanas en una nota con un medio de su país.

El español Rodrigo Moreno, disgustado con Bielsa, buscaría nuevos rumbos (Ryan Browne/BPI/Shutterstock)

Desde que arribó a Elland Road, el atacante de 30 años disputó 22 encuentros entre Premier League y las copas nacionales y anotó tres tantos. Varias lesiones (dio positivo de coronavirus en noviembre y padeció una seria molestia en su ingle a principios de año) lo marginaron en diferentes lapsos de la campaña de las canchas y atentaron contra su adaptación y natural desarrollo.

Por otra parte, Moreno había comentado sobre el Loco: “Marcelo intenta mantener una relación muy profesional con el jugador, no entra en aspectos personales. Es muy directo, trata a todo el mundo con respeto, pero se centra única y exclusivamente en el área deportiva. Él, por ejemplo, en ningún momento me llamó para venir a Leeds, pero sé que estaba detrás cuando Víctor Orta (director deportivo) entró en contacto conmigo. Es un entrenador que mantiene bastante marcada esa distancia con el jugador. Luego, en el día a día, siempre es muy exigente con todos”.

Rodrigo Moreno no logró mostrar todo su repertorio por haber padecido COVID-19 y varias lesiones (REUTERS/Michael Regan)

Por su parte, Bielsa reflexionó sobre la situación de su dirigido hace algunos días: “Rodrigo llegó al inicio de la competencia. No logró hacer la pretemporada con nosotros. Le tomó cuatro semanas convertirse en titular y luego de jugar su mejor partido con Aston Villa, se enfermó durante 20 días. Volver a su mejor estado le tomó un mes”. El estratega rosarino evaluó que luego jugó 10 ó 12 partidos en un nivel entre medio y alta y concluyó: “Se convierte en titular cuando está en buen estado de forma. Cuando lleva más de un mes sin jugar, su regreso al equipo no es instantáneo, pero yo en particular y el Leeds como su club, hemos visto de lo que es capaz Rodrigo. Es un gran delantero. Cuando encuentra su mejor forma, es muy peligroso y muy útil”.

Al Leeds le restarán disputar nueve encuentros por la Premier en los que intentará dar el zarpazo para clasificarse a alguna copa internacional. El futuro de Moreno después de este tramo es una incógnita.

