Una estrella del Barcelona es fanático del Leeds de Bielsa: su particular pedido

Una entrevista hecha por el goleador y gran figura del Leeds United en esta temporada, Patrick Bamford, dejó al descubierto el fanatismo de una estrella del Barcelona con el equipo conducido por Marcelo Bielsa. Fue en diálogo con el canal oficial del club de Yorkshire del Oeste que el centrodelantero apuntó a Ousmane Dembélé como un fiel seguidor blanco.

¿Será porque le cae bien el club, los colores o le habrá tomado cariño a Bielsa cuando convivió en la liga francesa en el momento que el Loco dirigía al Olympique de Marsella y él daba sus primeros pasos en el Stade Rennes? La explicación no salió a la luz pero sí su pasión oculta, con una anécdota que se viralizó en el continente europeo.

El arquero francés del Leeds Illan Meslier fue el mensaje de Dembélé, según reveló Bamford: “Después de un partido, me dijo que necesitaba mi camiseta, me la pidió por favor. Le dije que sí, que no había problema. Y le pregunté para quién era. Me respondió ‘Dembélé’. Le consulté si era el del Barcelona y afirmó”. El talentoso francés de 23 años no solamente le encomendó a su compatriota la número 9 blanca con el nombre de Bamford sino que también le apuntó a la 23 de Kalvin Phillips, otra de las figuras que tiene Bielsa y la selección inglesa.

Cada vez que sus compromisos con el Barcelona le dan tiempo, Dembélé sintoniza los partidos del Leeds de Bielsa (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

“Quiere la tuya y la de Kalvin porque es un gran hincha del Leeds, ve todos los partidos”, le comentó Meslier a Bamford, que aprovechó la oportunidad para reclamarle la blaugrana con su dorsal del Barça. Una vez que dejó listo su pedido, Dembélé se comunicó a medianoche por FaceTime con Bamford y le reconoció el obsequio: “Me llamó y mostró la camiseta del Barcelona con el mensaje ‘A mi hermano Bamford, Dembélé”.

Dembélé, surgido en la liga francesa, ya experimentó en la alemana con el Borussia Dortmund y ahora en la española con el Barcelona. Quizás, en algún momento, sea su momento de probar suerte en la británica, el otro gran campeonato europeo de fútbol. ¿Y por qué no tirar paredes con Bamford y Phillips o ser dirigido por Bielsa?

Lo seguro es que mientras busca ganar el torneo y la Copa del Rey en España con el Barça, el francés estará muy pendiente del final de la temporada de Premier League, donde el Leeds intentará dar el zarpazo para colarse en una competición continental en la próxima temporada. El sábado 3 de abril será el siguiente partido de los de Bielsa contra Sheffield United y seguramente lo seguirá por TV ya que el Barça recién chocará el lunes 5/4 con Valladolid.

