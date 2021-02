Diego Simeone sorprendió con su respuesta cuando le preguntaron por el término “cholismo”

Diego Simeone y su respuesta para el término "cholismo"

Diego Pablo Simeone cumplió 15 años como entrenador y prepara a sus dirigidos para la visita de mañana a Villarreal en la que buscará estirar la diferencia en la punta de la liga española. El entrenador del Atlético Madrid generó sorpresa en la última conferencia de prensa cuando lo consultaron por el término cholismo, generado a partir de la corriente futbolística que creó con sus equipos.

“ No la he generado yo la palabra y evidentemente, al no generarla, no entiendo una explicación. Lo único que sí es que me pone muy contento todo el recorrido, sobre todo por la gente con la cual hemos compartido, por los futbolistas que han pasado en toda esta maravillosa etapa de 15 años y emocionante el haber competido creo que 716 partidos, si no me equivoco”, expresó el Cholo. Y agregó: “Todavía soy joven y eso me pone contento”.

Luego de retirarse como futbolista en Racing, tomó las riendas del equipo de Avellaneda como entrenador en el año 2006. Más tarde sumó experiencias en el banco de Estudiantes de La Plata, River y San Lorenzo antes de conducir al Catania italiano y volver a la Academia. En 2011 desembarcó en el club colchonero con el que tanto se identificaba y cambió la historia y el espíritu. Simeone, que había cosechado un par de títulos como DT en Argentina (locales, con Estudiantes y River), lleva 7 con el Aleti: dos Europa League, dos Supercopa de Europa, una Liga de España, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ahora va por más.

El Cholismo, la corriente futbolística que impuso Diego Simeone con Atlético Madrid (REUTERS/Octav Ganea)

“Confío muchísimo en mi equipo, en los futbolistas, en la calidad que tienen y en el trabajo que estamos desarrollando. Hay una situación que me genera mucho optimismo, que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecuta. Ese es el camino. Muchas veces saldrá mejor que peor”, manifestó el estratega de 50 años.

Por último, no quiso entrar en polémica por las declaraciones de Felipe, quien confesó no sentirse cómodo con él: “No soy de opinar de lo que opinan los demás. Uno expresa lo que siente. Entiendo la conducción de una manera en la que vamos desarrollando desde hace 15 años”.

El Atlético fue eliminado de la Copa del Rey pero promete luchar hasta las últimas consecuencias para quedarse con el otro título local. Le lleva dos puntos de ventaja al Barcelona y tres al Real Madrid, aunque hay que aclarar que los dirigidos por el Cholo tienen dos cotejos menos que los catalanes y uno menos que los Merengues. En paralelo, el próximo miércoles 17 de marzo intentará dar vuelta la serie de octavos de final de la Champions League contra el Chelsea, que se impuso 1-0 en la ida.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: