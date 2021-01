El fastidio de Ronald Koeman con un periodista al hablar del buen momento de Luis Suárez

Koeman habla tras ser consultado por la efectividad de Luis Suárez

La victoria del Barcelona ante el Cornellá por los 16avos de la Copa del Rey en la prórroga lejos estuvo de ser un respiro para el plantel, que venía de caer contra el Athletic de Bilbao por la Supercopa de España.

Al bajo rendimiento que mostraron los de Ronald Koeman, sin Messi en cancha por sanción, se le sumó el hecho de que se desperdiciaron dos ocasiones claras desde el punto de penal que pudieron haberle dado el triunfo a los azulgrana antes de pasar al tiempo suplementario.

Sobre ello fue consultado el técnico holandés, quien también mostró su fastidio al recibir una pregunta sobre Luis Suárez, quien ese mismo día marcó un doblete para darle la victoria a su equipo por liga, siendo uno de ellos de penal.

Dembelé erró uno de los dos penales que tuvo el Barcelona ante el Cornellá (REUTERS)

“Hemos tirado 12 penaltis esta temporada y hemos fallado siete, es mucho. Cada uno tiene derecho a fallar un penalti, pero fallar siete es demasiado. Sabemos que el número uno para tirar los penaltis es Leo, pero si no está necesitamos a otra gente con calidad para meter un penalti. Es un trabajo en el que se puede mejorar; la presión tienes que ponértela tú mismo, y entrenar. Hay que hacer algo, porque no se puede aceptar”, declaró en la rueda de prensa.

Molesto por los fallos, un periodista aprovechó para trazar las comparaciones con el buen momento del Pistolero, quien es uno de los máximos anotadores de La Liga, y Koeman fue tajante.

“No me gusta contestar porque solo me haces este tipo de preguntas cuando marca él, y ya lo sé, es un gran jugador pero es una decisión que tomamos con el club y ya está (la de dejarlo marchar), entonces le deseo toda la suerte del mundo a Luis, pero si me preguntas cada vez que marca… también se puede dudar si fue penalti”, sentenció con respecto a la jugada que le dio el triunfo al colchonero a los 89 minutos por 2-1 contra el Éibar.

Luis Suárez marcó de penal contra el Eibar (REUTERS)

En este sentido, el preparador neerlandés reiteró que el campeonato local es “muy competitivo”. “Tenemos un calendario muy apretado, con muchos partidos, y encima tenemos tres partidos seguidos con prórroga. El equipo se cansa, es normal, y además es el séptimo partido fuera de casa, lo que quiere decir que hemos tenido muchos viajes. Hemos tenido muchos partidos a las 21.00 horas, con viajes en los que volvemos muy tarde. Menos mal que jugamos el domingo por la tarde. Nos toca recuperar la chispa, con una mentalidad fuerte para ganar el partido”, subrayó.

“El equipo necesita tener más frescura en la plantilla. Parece que Sergi Roberto podrá estar dentro de poco con nosotros, ha hecho su primer entrenamiento con el grupo. Hay que aguantar. Si hay un jugador con demasiado cansancio o sobrecargas hay que hacer cambios. Hay que esperar la suerte de que no tengamos más lesiones de importancia”, remarcó.

Quien sí estará disponible este domingo será el defensa estadounidense Sergiño Dest. “Es un jugador muy joven. Parece que está recuperado, decidiremos si empieza mañana. Ojalá que pueda coger el ritmo de los partidos y dar competencia a los demás”, deseó, para concluir valorando la labor de los suplentes. “Hemos tenido partidos donde ha entrado un suplente y el partido ha mejorado. Sí es verdad que necesitamos más competencia en algunas posiciones del equipo”, finalizó.





MÁS SOBRE ESTE TEMA

Kylian Mbappé pone en duda su futuro en el PSG: “Estoy en un período de reflexión”

La lección de vida que Klopp le dio a un juvenil del Liverpool que llegó con un reloj de lujo y un auto de alta gama

La impactante oferta que rechazó Cristiano Ronaldo para promocionar a Arabia Saudita