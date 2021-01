Papu Gómez tendría los días contados en Atalanta: cuál sería el club interesado en contratarlo

Alejandro Papu Gómez está en conflicto con el entrenador del Atalanta (Shutterstock)

Alejandro Papu Gómez terminó el año pasado envuelto en un conflicto con su entrenador en el Atalanta. El mediocampista argentino protagonizó una serie de desencuentros con el italiano Giampiero Gasperini, razón por la que pasó de ser el gran referente y capitán del equipo a quedar marginado de las convocatorias. Esta novela podría terminar con la salida del ex Arsenal de Sarandí y ya hay hay un club que ha mostrado su interés en contratarlo.

Según la prensa europea, Sevilla es el equipo que buscará hacerse con el pase del Papu. El último campeón de la Europa League estaría dispuesto a hacer el esfuerzo para pagar la transferencia y ofrecerle al jugador la oportunidad de hacer su debut en la Liga española.

El elenco andaluz espera poder hacer caja con las transferencias de jugadores como el argentino Franco Mudo Vázquez (pretendido por el Parma de Italia) y del español Carlos Fernández, que podría salir hacia la Real Sociedad. Esto le permitiría afrontar el costo del pase de Gómez, cuyo contrato con el Atalanta vence a mediados de 2022 y que está valuado en unos 12 millones de euros. Esta cifra podría ser negociada a la luz de la edad del argentino, que está cerca de cumplir los 33 años.

Semanas atrás, en Italia habían corrido las versiones de que el representante del Papu, Guiseppe Riso, ya había recibido ofertas de varios clubes para continuar su carrera como el Milan, Napoli, Inter y Lazio, y que este último parecía ser el que estaba más cerca está de ficharlo. Sin embargo, hoy el Sevilla ha picado en punta.

El argentino pasó de ser capitán a dejar de ser convocado en su equipo (NA)

En caso de concretarse la operación, esta sería la primera aparición del Papu en la Liga de España. Surgido de Arsenal de Sarandí, el mediocampista ha tenido pasos por San Lorenzo, Catania de Italia, Metalist de Ucrania y Atalanta. Sus buenas actuaciones en el conjunto italiano, al que llegó en el 2014, le valieron la capitanía y también la convocatoria a la selección argentina cuando Jorge Sampaoli era el DT.

El cortocircuito entre Gómez y Gasperini surgió en diciembre del año pasado cuando el DT le pidió al futbolista que modificara su posición dentro de la cancha y este no aceptó. “Es sólo una razón técnica, ya que quería ayudar más a De Roon y Freuler. Es algo que siempre habíamos hecho, pero solo pasó que esta vez la elección no fue aceptada. Él no se adaptó.”, reconoció el estratega.

“Queridos aficionados del Atalanta. Les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram, dejando a las claras que las diferencias con el entrenador son irreconciliables. Una salida hacia el Sevilla podría ayudar a aliviar las tensiones en Atalanta y a revitalizar la carrera del jugador.

