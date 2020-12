Nuevo cruce entre Klopp y Mourinho: el alemán dio detalles de su charla después del partido

Cruce dialéctico entre Klopp y Mourinho en Anfield (REUTERS/Clive Brunskill)

El duelo más atractivo de la jornada que se disputó entre semana en la Premier League tuvo lugar en Anfield, con el choque de punteros entre Liverpool y Tottenham. Los Reds se quedaron con una victoria agónica que los posicionó en soledad en lo más alto de la tabla y después del pitazo final hubo un cortocircuito entre los entrenadores de los equipos.

En realidad el cruce dialéctico fue procesado al rato por Jürgen Klopp, quien había entendido un comentario de su colega con otro sentido. Las cámaras los mostraron de forma amistosa estrechándose la mano tras el 2-1 a favor del dueño de casa, pero el DT alemán dejó entrever que José Mourinho no se fue del todo conforme con lo acontecido.

Klopp primero aclaró que no se había tratado de una discusión acalorada ni mucho menos, pero reveló que Mou le dijo que “perdió el mejor equipo”. Y prosiguió: “Yo pensé que era una broma, pero no, no era un chiste”.

"Si yo me quejara como Klopp, me echarían al minuto", comentó Mourinho (REUTERS/Peter Powell)

El portugués en conferencia mostró su disgusto por los reclamos que Klopp realizó a lo largo del partido al costado del terreno de juego y mencionó que “si yo me comportara así me echarían al minuto”. Al ser consultado por el dicho de Mourinho, el alemán aseguró: “Él no me dijo nada sobre mi comportamiento en la línea de banda”. El estratega del Liverpool elogió una de las facetas de su rival de turno: “Contragolpeó de una forma monstruosa”.

No es la primera vez que se registra un “cruce” entre ambos protagonistas. Cuando Klopp tomó las riendas del conjunto inglés en 2015 citó a su colega Mourinho, quien se había autodefinido como The Special One al ser contratado por Chelsea en 2004. El alemán, con tono jocoso, se autoproclamó The Normal One. Con el triunfo de ayer, Klopp extendió su paternidad ante Mourinho: cosechó 6 victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Tras haber sido ternado para el premio The Best como Mejor Entrenador del Año, Klopp recibió el galardón anteponiéndose a las figuras de su compatriota Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich) y el argentino Marcelo Bielsa (Leeds United).

Compacto Liverpool 2-1 Tottenham

Los Reds se impusieron 2-1 por los tantos de Mohamed Salah y Roberto Firmino (al minuto 89); el surcoreano Son Heung-min había igualado transitoriamente. Disputadas 13 jornadas de la Premier, ahora el Liverpool aventaja por tres unidades al Tottenham aunque lo cierto es que falta mucho camino por recorrer y los Spurs de Mou querrán tomarse venganza cuando vuelvan a verse las caras en Londres.

