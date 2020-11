Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, Liverpool: hora, TV y agenda de todos los partidos de la Champions

Este miércoles se cierra la cuarta jornada de la primera fase de la Champions League. Una fecha en la que algunos equipos como el Barcelona, la Juventus, el Sevilla y el Chelsea ya se aseguraron un lugar en los octavos de final de la competencia a falta de dos partidos para el cierre de los grupos. Solo resta saber quién pasa primero y quién segundo.

El Bayern Múnich, que gracias a los resultados previos en su zona, se acerca tranquilo a la siguiente ronda y podría obtener un puntaje perfecto si logra imponerse al RB Salzburgo austriaco, colista en el Grupo A con sólo 1 punto de nueve disputados.

Por el mismo cuadro, los de Diego Simeone están obligados a ganar para comenzar a desprenderse del tercero, el Lokomotiv de Moscú. Para ello, deberán superar al equipo ruso en el Wanda Metropolitano de Madrid.

“Sabemos que la Champions no te espera. Es un partido importante. Nos enfrentamos a un rival que trabaja muy bien, sobre todo la táctica defensiva, con buen juego de contraataque y tendremos que estar atentos para sostener el ataque e intentar llevar el partido donde le podamos hacer daño. Hicimos un buen partido en Rusia, no pudimos concretar. Será un partido duro, con un rival que no va a ceder un espacio en el terreno”, consideró El Cholo.

En el Grupo B se disputará uno de los partidos más prometedores de la jornada cuando el Inter de Milán reciba al Real Madrid de Zinedine Zidane después del enfrentamiento que se llevó a cabo en la capital española y terminó con saldo positivo para los merengues (3-2).

Ahora, los de Conte están obligados a ganar para seguir luchando en uno de los grupos más peleados de la competencia. Los italianos están últimos con dos puntos pero de darse una serie de resultados podrían acabar primeros.

“Para nosotros es una final. Tras la derrota contra el Madrid en la primera vuelta y los dos empates anteriores, no tenemos otra opción. Nos espera un partido difícil, todos sabemos la importancia e historia de este equipo”, reconoció el entrenador neroazurro.

En la misma zona, el líder del Grupo B, el Borussia Mönchengladbach intentará comenzar a desprenderse en lo más alto. Para ello necesita ganarle al Shakhtar Donetsk ucraniano.

Otro de los que ya tiene prácticamente asegurado su pase a octavos de final es el Manchester City, que con 9 puntos lidera el Grupo C por delante del Porto, el Olympiacos y el Marsella. En el caso de que consiga la victoria ante el conjunto griego alcanzará el puntaje perfecto. El equipo portugués deberá hacer lo propio ante los franceses para continuar con posibilidades de acceder a la siguiente ronda.

Finalmente, por el Grupo D, el Liverpool recibirá al Atalanta después de golearlo en Italia por 5-0 en la fecha pasada. Los de Klopp también buscan el puntaje ideal y una victoria ya les asegura un lugar en los octavos de final. El Ajax, por su parte, se enfrentará al Midtjylland (último sin puntos) con el objetivo de continuar escoltando al conjunto inglés.





BAYERN MUNICH VS RB SALZUBRGO

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: Fox Sports

ESTADIO: Allianz Arena





ATLÉTICO DE MADRID VS LOKOMOTIV DE MOSCÚ

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: ESPN 3

ESTADIO: Wanda Metropolitano





BORUSSIA MONCHENGALDBACH VS SHAKHTAR

HORA: 17:55 GMT (14:55 ARG-URU /13:55 CHI / 12:55 COL-PER-MEX)

TV: Fox Sports

ESTADIO: Borussia Park





INTER VS REAL MADRID

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: ESPN 2

ESTADIO: San Siro





OLYMPIACOS VS MANCHESTER CITY

HORA: 17:55 GMT (14:55 ARG-URU /13:55 CHI / 12:55 COL-PER-MEX)

TV: ESPN

ESTADIO: Estadio Karaïskákis





MARSELLA VS PORTO

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: DirecTV 1609

ESTADIO: Velodrome





LIVERPOOL VS ATALANTA

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: ESPN

ESTADIO: Anfield





AJAX VS MIDTJYLLAND

HORA: 20:00 GMT (17:00 ARG-URU / 16:00 CHI / 15:00 COL-PER-MEX)

TV: Fox Sports 2

ESTADIO: Johan Cruyff Arena