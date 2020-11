Lucas Alario se anima a pelear con Lewandowski y Haaland en la Bundesliga: “Dan ganas de seguir haciendo goles”

Lucas Alario habló de la competencia con Lewandowski y Haaland

Dentro de la amplia gama de futbolistas que existen en la actualidad, hay varios tipos de delanteros. Lucas Alario es parte de esa especie que necesita del gol para vivir. Es cierto que la modernización del juego ha llevado a los jugadores como él a ser más interpretativos, a influir en otros sectores del campo y agregar funciones a su repertorio. Dejaron de estar anclados al área rival para únicamente culminar acciones ofensivas. Pero nada les aporta más vitalidad que enviar el balón al fondo de la red. Y por eso el ex River Plate atraviesa un presente inmejorable. “Es mi mejor momento en Europa”, sentenció en una rueda de prensa virtual de la que participó Infobae.

Alario tuvo una arranque de temporada altamente fructífero: lleva 9 goles en 11 partidos en todas las competencias con el Bayer Leverkusen. Tiene la misma cantidad de anotaciones que partidos en la actual Bundesliga (7), donde le pisa los talones a Robert Lewandowski y Erling Haaland en la tabla de máximos artilleros. Comenzó su campaña al ritmo de dos atacantes de talla mundial y lo disfruta, aunque sabe que sus competidores

“Obviamente que a uno verse ahí lo llena de emoción, da ganas de seguir haciendo goles. Pero también tengo claro también que hoy en día hay dos jugadores que están a un nivel más alto que el resto, que son (Erling) Haaland y (Robert) Lewandowski. Pero trato de seguir aportando lo mejor para el equipo, ya sea con juego, con goles, con sacrificio, o lo que sea. Después a final de la temporada se verá cuántos goles pude haber marcado. Sería lindo que pueda hacer muchos más, pero para eso tenemos que seguir trabajando en conjunto porque también somos un equipo y todos estos goles que he convertido son gracias los compañeros que me ayudan”, respondió el Pipa ante la consulta de este medio.

Lucas Alario marcó siete goles en la misma cantidad de partidos de Bundesliga en lo que va de la temporada 2020/21 (EFE)

Su racha anotadora no hubiera sido posible Peter Bosz no le daba rodaje. El DT holandés tuvo que darle lugar ante la salida de Kevin Volland al AS Mónaco y la lesión de Patrik Schick, y esa confianza influyó de manera muy positiva en un Lucas Alario que no se relajó pese a ser el único “9″ disponible para Los Obreros.

“La confianza es muy importante para un jugador. Obviamente que lamento y lamentábamos todos la lesión de Patrik (Schick) porque es un jugador importante y lo ha demostrado dentro de la cancha. Más, como dije antes, por la cantidad de partidos que teníamos un período corto, donde necesitábamos de todos de los jugadores. Pero sí, sin dudas que la confianza, sabiendo que yo era el único delantero centro, en la cabeza para un jugador es muy importante. Tampoco abusar de esa confianza y llevarlo a que uno se relaje. Traté de estar bien, de rendir y aportar lo máximo para el equipo en los minutos que tuve”, respondió a Infobae.

Con 28 años cumplidos el mes pasado, el ex Colón de Santa Fe ya atraviesa su cuarta temporada en el fútbol europeo y empieza a sentir la plenitud. “Me siento bien físicamente y futbolísticamente”, afirmó el atacante que juega en un club con mucha tradición latina y donde el capitán es el chileno Charles Aránguiz, vital para su adaptación: “Aránguiz fue muy importante. Su temperamento, su calidad, trayectoria hacen que pueda ser un líder o capitán como le toca ser en este momento. Siempre es importante tenerlo porque para el equipo representa mucho. También Wendell, un brasileño que ya no está más acá. Un profe, otro brasileño, que me ha ayudado mucho. Me siguen ayudando. Como ya les he dicho les agradezco mucho.”

Lucas Alario comparte equipo con Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen (REUTERS)

Hoy ese rol que el Principe Aránguiz ejerció con él, Alario intenta aplicarlo para la adaptación de Exequiel Palacios. “A Pala tratamos todos de ayudarlo desde que llegó, acá los sudamericanos son así de darte todo y tratar de que te sientas lo más cómodo posible. Sé que no es fácil porque yo pasé por ese mismo momento de adaptación. Yo no influí en nada para que venga, él es un gran jugador y lo ha demostrado en grandes partidos y le basta para estar acá en Alemania”, relató. Por estos días, será clave su apoyo para transitar la lesión que sufrió por Eliminatorias ante Paraguay: “Le deseo una pronta recuperación y lo esperamos lo más pronto posible. Es una lesión grave, creo que se podía evitar... Pero bueno, es fútbol y todos corremos esos riegos. Pero la imagen o lo que se vio no fue para nada bueno.”

Al igual que Palacios, Lucas Alario se ha ganado un hueco en la Selección Argentina, donde sabe que Lionel Scaloni intenta construir un equipo más allá del rendimiento individual de cada jugador citado. “Creo que la Selección es totalmente distinta porque hay grandísimos jugadores de nivel. ¿A quién vas a sacar? Es lógico. La verdad que yo lo disfruto, primero que nada, siendo convocado. Cada vez que estoy me pongo feliz porque es un orgullo vestir esa camiseta. Después, si me toca haré lo mejor que pueda para el equipo. Y si no, apoyar desde afuera como lo hice siempre en cualquier lado. Hay que prepararse de la mejor manera y cuando toque el momento, tratar de aprovecharlo”, explicó.

Alario se ha ganado un lugar en la Selección Argentina de Lionel Scaloni (AFP)

Desde adentro, Lucas Alario puede evaluar al detalle la labor de Scaloni en un ciclo que empieza a mostrar buenos resultados: “Lo de Lionel es un mérito muy grande. Ha tomado un cargo muy complejo que es el de la Selección y con la responsabilidad que conlleva. Así que creo que en lo personal lo ha hecho con autoridad y de la mejor manera. Obviamente con errores como todos pero con muchas virtudes. Ojalá que le siga yendo así no sólo por él sino por la Selección Argentina. Es una selección regular, que está en crecimiento y ojalá que ese crecimiento sea mucho más grande para lo que viene más adelante que son cosas importante y podamos competir, como la creo que lo hemos hecho en la Selección, de la mejor manera.”

Hace poco posó con una camiseta de River Plate en las redes sociales pero al ser consultado por su futuro, Alario dejó en claro que vive el momento: “El cariño que uno le tiene a ese club está. Mentiría si digo que no me llegan mensajes porque es la realidad. Aprovecho para agradecerle a la gente que me manda buena onda y los mejores deseos para mí. Me pone contento que después de tanto tiempo sigan sintiendo cariño hacia uno. Les mando un saludo grande y agradecimiento. Me queda un año y medio de contrato y acá estoy feliz, bien y cómodo. Siempre trato de vivir el momento. Si llega lo que tiene que llegar, tratar de enfocarse en eso. Ahora sólo me enfoco en el presente y en el partido del jueves.”

El Bayer Leverkusen, que marcha invicto y ganó sus últimos cinco partidos en la Bundesliga, jugará este jueves en Israel por la Europa League. El Pipa Alario confía en su grupo y sabe que todavía el camino es muy largo: “Creo que estar todos juntos, concentrados en la idea que nos planteamos y mismo tratar de que no sólo los 11 que entramos sino los de afuera también tiren para el mismo lado. Eso es fundamental. Se ha demostrado que estos partidos que jugamos. Sabemos que recién comienza y falta muchísimo y puede cambiar rotundamente. Pero no tenemos que salir de esa idea y mejorar porque hubo partidos que no jugamos de la mejor manera.”

