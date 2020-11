Se sometió a una cirugía de corazón, regresó al fútbol y jugar ante Cristiano Ronaldo lo volvió a enfrentar con el miedo

Sergio Sanchez reveló el miedo que sintió al enfrentar a Cristiano Ronaldo

El defensor español Sergio Sánchez anunció en los últimos días formalmente su retiro del fútbol profesional después de vivir una serie de problemas a lo largo de su carrera. Tras pasar por clubes como el Espanyol o el Málaga, su etapa más complicada fue la que protagonizó en el Sevilla hace una década, en una temporada que marcó un antes y un después en su vida.

A mediados del 2009, cuando tenía 23 años, el catalán firmó su contrato con el conjunto Blanquirrojo y se puso a las órdenes de Antonio Álvarez. Sin embargo, al año siguiente alertó al mundo del fútbol después de anunciar que debía someterse a una delicada cirugía de corazón.

Ahora, diez años después de aquella intervención quirúrgica, el ex futbolista reveló un episodio que vivió durante un enfrentamiento contra el Real Madrid meses después de pasar por el quirófano.

“En los primeros 15, 20 minutos Cristiano (Ronaldo) me agarró en dos o tres idas y vueltas y el corazón me latía muy fuerte, era como muy raro. En una jugada donde me dan un golpe aproveché para salir porque mentalmente estaba fuera”, reveló Sánchez a “El Chiringuito” de Jugones que se publicó en las últimas horas y donde por primera vez da a conocer esta historia.

“Me pudo el miedo y pedí el cambio. Nunca lo conté a nadie porque es duro, pero también es duro estar ahí adentro”, sentenció el ex central al que se le pasó por la cabeza lo que había ocurrido con Antonio Puerta aquel 28 de agosto de 2007, fecha en la que el jugador perdió la vida durante un partido entre el Sevilla y el Getafe a causa de un paro respiratorio.

Sanchez durante un partido contra Cristiano Ronaldo (Foto: Reuters)

Todo había comenzado en diciembre del 2009, cuando Sánchez abandonó un entrenamiento por molestias físicas. Tras un chequeo médico, los especialistas del club nervionense le detectaron una dilatación en la aorta que lo privaría de seguir con su carrera.

“El doctor Sievers me ha comentado los riesgos que conlleva la operación. Es una intervención complicada, pero también me ha dejado claro que estos riesgos son pocos con respecto a los beneficios que me puede deparar ser operado”, explicaba antes de someterse a aquella cirugía en la web oficial del Sevilla. “Hay muchas opciones de que pueda seguir mi carrera como jugador si todo sale como queremos”, aseguraba en marzo del 2010.

Dos meses después de aquel comunicado, los medios españoles informaron que la operación había sido un éxito y Sievers anunció: "Ahora hay que estar pendientes de la evolución post operatoria y de la consiguiente rehabilitación cardiaca”.

Contra algunos pronósticos, el español volvió a enfundarse la camiseta del Sevilla, sin embargo, cuando todo parecía que había salido a la perfección, durante un partido con el Real Madrid en enero del 2011 se dio cuenta que algo andaba mal. A casi una década de ese suceso, decidió contar el temor que lo dominó ese día.

"Es una intervención complicada, pero también me ha dejado claro que estos riesgos son pocos con respecto a los beneficios que me puede deparar ser operado", había antes de ser operado (Foto: @sergiosanchez_21)

Un tiempo después de esta anécdota el español ficharía por el Málaga, donde mostraría nuevamente un buen nivel. Incluso llegó a ser parte del equipo que hizo historia en la Champions League (2012-13) con Manuel Pellegrini al alcanzar los cuartos de final de la competencia.

Pero con el correr del tiempo, Sánchez aseguró que su vida deportiva ya no fue igual, hasta que finalmente optó por el retiro: “No me hacía feliz entrenar cada día, hacer y dedicarme a hacer un futbol en el que no creo y realmente me ha quitado la ilusión a día de hoy”.

