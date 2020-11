Rakitic habló sobre su relación con Messi y opinó sobre las declaraciones de Setién: “Hay que cuidarlo de una manera especial”

Ivan Rakitic respaldó a Lionel Messi tras las declarasiones de Quique Setién (REUTERS/Albert Gea)

La histórica goleada y eliminación en la pasada Champions League a manos de Bayern Munich provocó un verdadero cimbronazo dentro del Barcelona. Uno de los principales movimientos que realizó la dirigencia fue despedir a Quique Setién y apostar por el holandés Ronald Koeman.

Pese a que ya pasaron varias semanas, la polémica aún gira entorno a su salida. El director técnico concedió una entrevista en las últimas horas, en las que apuntó contra Lionel Messi, capitán y referente del conjunto azulgrana.

“Leo es difícil de gestionar. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos ¡Y quién soy yo para cambiarlo! Si allí lo han aceptado durante años como es y no lo han cambiado”, explicó en diálogo con El País. “En mis 40 años en un vestuario, primero como jugador y después como entrenador, he llegado a la conclusión de que tienes 16 ó 18 hombres absolutamente comprometidos. Hay cuatro o cinco que no tienen ese entusiasmo. Luego tienes uno o dos que son complicados y retorcidos. Los he tenido como compañeros y como entrenador. Esto sí ha sido permanente en todos los equipos”, añadió.

Según el programa Què T’hi Jugues de la Cadena SER el conflicto entre ambos explotó tras el empate 2 a 2 contra el Celta de Vigo en Balaído (un resultado que contribuyó para que el Real Madrid le robe el campeonato en la recta final de La Liga). El entrenador le recriminó al plantel la falta de actitud en los minutos finales.

Quique Setién apuntó contra Lionel Messi (REUTERS/Albert Gea)

Lionel Messi le exigió que trate a sus compañeros con respeto, dado que tienen un historial ganador mucho más abundante que él. Sin embargo, la respuesta de Setién fue tajante: “Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”.

Ivan Rakitic, ex compañero de la Pulga que actualmente se desempeña en Sevilla (regresó al club andaluz en este mercado de pases), fue consultado por este conflicto durante una entrevista con Muchodeporte y aprovechó la ocasión para respaldar al argentino.

Pese a los rumores de una pelea con el ’10′, el croata recalcó que "me ha llevado de maravilla siempre con él” ya que “fue de los primeros que me preguntó si necesitaba algo” cuando llegó al elenco azulgrana en 2014. Juntos ganaron 13 títulos: 4 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.

“Jugadores de ese nivel son distintos a todos y los demás futbolistas lo tienen que cuidar de una manera muy especial por su capacidad para marcar las diferencias”, explicó Rakitic. Y luego, concluyó: “No sabemos si en el futuro vamos a tener la suerte de volver a ver a un futbolista como Leo”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un “pre contrato” y una oferta millonaria: los dos equipos que pretenden cerrar un acuerdo con Lionel Messi

“Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”: el detrás de escena de la bronca de Setién con Messi

Quique Setién rompió el silencio tras su despido del Barcelona y disparó contra Lionel Messi